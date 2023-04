‘പാലും നാരങ്ങാനീരും ചേരുമോ?’: സച്ചിന് വിമർശനം; ഗെലോട്ടിനൊപ്പമോ വസുന്ധര?

ജയ്‌പുർ ∙ രാജസ്ഥാനിൽ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെലോട്ടും സച്ചിൻ പൈലറ്റും തമ്മിലുള്ള പോരിൽ പങ്കാളിയായി ബിജെപി നേതാവും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ വസുന്ധര രാജെയും. ഗെലോട്ടും വസുന്ധരയും തമ്മിൽ രഹസ്യ കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടെന്ന ആരോപണത്തിനിടെയാണു പൈലറ്റിനെതിരെ വസുന്ധര രംഗത്തെത്തിയത്. പാലും നാരങ്ങാനീരും കൂട്ടിക്കലർത്താനാകുമോ എന്നായിരുന്നു വസുന്ധരയുടെ ചോദ്യം.

രാജസ്ഥാനിലെ വസുന്ധര രാജെ സർക്കാരിന്റെ കാലത്തെ അഴിമതിയിൽ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് സ്വന്തം സർക്കാരിനെതിരെ സച്ചിൻ പൈലറ്റ് ഉപവാസം നടത്തിയതിനു പിന്നാലെയാണു പ്രതികരണം. രാഷ്ട്രീയ ശത്രുക്കളാണെങ്കിലും കോൺഗ്രസ് നേതാവായ ഗെലോട്ടും ബിജെപി നേതാവായ വസുന്ധരയും തമ്മിൽ രഹസ്യകൂട്ടുകെട്ടുണ്ടെന്ന് ആർഎൽപി മേധാവി ഹനുമാൻ ബേനിവാൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്.

ഈ ആരോപണങ്ങൾ ഗൗരവത്തിലെടുത്താണ്, തന്റെ വളർച്ചയ്ക്കു തടസ്സം നിൽക്കുന്ന ഗെലോട്ടിനെ കുരുക്കാനായി സച്ചിൻ ഉപവാസം നടത്തിയത്. വസുന്ധരയ്ക്കെതിരെ ഗെലോട്ട് നടപടിയെടുക്കുന്നില്ലെന്നു വരുത്തിത്തീർക്കുകയും സച്ചിന്റെ ഉദ്ദേശ്യമായിരുന്നെന്നാണു കേൾക്കുന്നത്. വസുന്ധരയുടെ കാലത്തെ അഴിമതികളിൽ കാര്യമായ നടപടികളില്ലാത്തത് ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നതായി സച്ചിൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. തുടർന്നാണ് പാർട്ടിയെ വെല്ലുവിളിച്ച് ഏപ്രിൽ 11ന് ഏകദിന ഉപവാസം നടത്തിയത്.

ആദ്യം നിശബ്ദത പാലിച്ച വസുന്ധര പിന്നീട് മറുപടിയുമായി രംഗത്തെത്തി. ‘‘നുണയ്ക്ക് അധികകാലം ആയുസ്സില്ല, സത്യം മരണമില്ലാത്തതാണ്. എപ്പോഴായാലും സത്യം പുറത്തുവരും. ‘അവർക്കിടയിൽ രഹസ്യ കൂട്ടുകെട്ടുണ്ട്’ എന്ന നുണ ചിലയാളുകൾ ആവർത്തിക്കുന്നു. ആശയങ്ങളും പ്രത്യയശാസ്ത്രവും പൊരുത്തമില്ലാത്ത രണ്ടുപേർ എങ്ങനെയാണു യോജിക്കുക? പാലും നാരങ്ങാനീരും ചേരുമോ? ഇന്നത്തെ ചില നേതാക്കൾ തന്നേക്കാൾ മുതിർന്നവരോടും ഇളയവരോടും ബഹുമാനമില്ലാതെയാണു പെരുമാറുന്നത്.’’– സച്ചിനെ ഉന്നമിട്ട് വസുന്ധര പറഞ്ഞു.

രഹസ്യ കൂട്ടുകെട്ടുള്ളതായി താൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും നാരങ്ങ, പാൽ, വെള്ളം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലൂടെ വിശദീകരിക്കേണ്ടതിന്റെ കാര്യം മനസ്സിലായില്ലെന്നും സച്ചിൻ പ്രതികരിച്ചു. തന്‍റെ സര്‍ക്കാര്‍ അഴിമതിയോട് സന്ധി ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും അഴിമതിക്കാര്‍ക്കെതിരെ നിരവധി റെയ്ഡുകള്‍ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഗെലോട്ട് പറഞ്ഞു. സച്ചിനെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടി വേണമെന്ന ആവശ്യത്തില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ഉറച്ചുനില്‍ക്കുകയാണ്.

English Summary: As Sachin Pilot turns up heat on her ‘collusion’ with Gehlot, Vasundhara Raje hits back: ‘Can milk, lemon juice mix?