ബ്രിജ് ഭൂഷനെതിരായ ലൈംഗികാരോപണം ഗൗരവമുള്ളത്: നോട്ടിസയച്ച് സുപ്രീംകോടതി

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഗുസ്തി ഫെഡറേഷൻ അധ്യക്ഷനും ബിജെപി എംപിയുമായ ബ്രിജ് ഭൂഷനെതിരെ താരങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച ലൈംഗിക ആരോപണങ്ങൾ ഗൗരവമുള്ളതെന്നു സുപ്രീം കോടതി. വെള്ളിയാഴ്ചയ്ക്കകം മറുപടി നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡൽഹി പൊലീസിന് കോടതി നോട്ടിസ് അയച്ചു. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ കൂടി പിന്തുണയോടെ ഡൽഹി ജന്തർ മന്തറിലെ രാപകൽ സമരം ഗുസ്തി താരങ്ങൾ ശക്തമാക്കി.

ലോക കായിക വേദികളിൽ രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി മെഡൽ നേടിയ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ഒരാളടക്കം 7 വനിതാ താരങ്ങളാണ് 3 ദിവസമായി സമരം തുടരുന്നത്. ലൈംഗിക പീഡന പരാതിയില്‍ ഡൽഹി പൊലീസ് നടപടി എടുക്കാതിരുന്നതോടെ ഗുസ്തി താരങ്ങള്‍ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. അടിയന്തര ഇടപെടൽ തേടി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഡി.വൈ.ചന്ദ്രചൂഡിന് മുൻപാകെ അഭിഭാഷകൻ കപിൽ സിബൽ വിഷയം ഉന്നയിച്ചു. സമർപ്പിച്ച രേഖകൾ പരിശോധിച്ച് ആരോപണങ്ങൾ ഗൗരവതരമാണെന്നു നിരീക്ഷിച്ച കോടതി, ഡൽഹി പൊലീസിനും സർക്കാരിനും നോട്ടിസ് അയച്ചു.

പരാതിക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ രഹസ്യമായി വയ്ക്കാനും നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേസ് വെള്ളിയാഴ്ച വീണ്ടും പരിഗണിക്കും. ഗുസ്തി താരങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയക്കാരോടുള്ള നയം മാറ്റിയതോടെ പിന്തുണ അറിയിച്ച് സമരപ്പന്തലിലെത്തുന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളുടെ എണ്ണം കൂടി. ദേശീയ മഹിളാ ഫെഡറേഷൻ ഡൽഹി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ ഓഫിസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി. കമ്മിഷണറെ കണ്ട് നിവേദനം നൽകാനുള്ള ശ്രമം പൊലീസ് തടഞ്ഞു. എഎപി, കോൺഗ്രസ്, സിപിഎം നേതാക്കളും സമരപ്പന്തലിലെത്തി. ഹരിയാനയിൽ നിന്നുള്ള കർഷക നേതാക്കളും പിന്തുണ അറിയിച്ചു.

English Summary: SC Notice To Delhi Police On Women Wrestlers’ Plea Seeking FIR Against WFI Ex-Chief, Says ‘Serious Allegation’