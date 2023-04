കനാലിൽ കുളിക്കുന്നതിനിടെ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി അബോധാവസ്ഥയിൽ; വിദ്യാർഥി മരിച്ചു

തൊടുപുഴ ∙ കനാലിൽ കുളിക്കുന്നതിനിടെ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായിരുന്ന വിദ്യാർഥി മരിച്ചു. ആലുവ രാജഗിരി ആശുപത്രിയിലെ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന കരിമണ്ണൂർ ഒറ്റിത്തോട്ടത്തിൽ റഹിമിന്റെ മകൻ ബാദുഷ (13) ആണ് മരിച്ചത്. ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്കു ഇടവെട്ടി കനാലിൽ കുളിക്കുന്നതിനിടെയാണ് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി അബോധാവസ്ഥയിലായത്. ഉടൻ തൊടുപുഴയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും സ്ഥിതി ഗുരുതരമായതിനാൽ ഐസിയു ആംബുലൻസിൽ രാജഗിരി ആശുപത്രിയിലേക്കു കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു.

പോകുന്ന വഴി സ്ഥിതി വീണ്ടും ഗുരുതരമായതോടെ നഗരത്തിൽ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച് അടിയന്തര ചികിത്സ നൽകി വീണ്ടും രാജഗിരിയിലേക്കു പുറപ്പെട്ടു. റോഡിൽ ഗതാഗത തടസ്സം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ തൊടുപുഴ ട്രാഫിക് പൊലീസ് വാഹനത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെയാണ് നഗരപ്രദേശത്തു കൂടി ആംബുലൻസ് പോയത്.

തൊടുപുഴ പൊലീസ് നൽകിയ വയർലെസ് സന്ദേശത്തെ തുടർന്ന് വാഴക്കുളം, മൂവാറ്റുപുഴ, പെരുമ്പാവൂർ പൊലീസും റോഡിൽ തടസ്സം ഉണ്ടാകാതെ ആംബുലൻസിന് കടന്നു പോകാൻ സൗകര്യം ഒരുക്കി. തൊടുപുഴയിലെ ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർ അജാക്സ് ബേബി 35 മിനിറ്റു കൊണ്ടാണ് കുട്ടിയെ രാജഗിരി ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചതെങ്കിലും, ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

English Summary: Sstudent Who Drowned While Bathing In Canal Near Thodupuzha Dies