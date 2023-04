ഗർഭിണിയായ മലയാളിയെ ഗൾഫിൽ ഒഴിവാക്കി മുങ്ങി, യുപിക്കാരൻ പിടിയിലായത് മടങ്ങാനിരിക്കെ

ഇരിക്കൂർ∙ ദുബായിൽ വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ച് ഗർഭിണിയാക്കിയ കേസിൽ ഒളിവിലായിരുന്ന ഉത്തർപ്രദേശ് സ്വദേശിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് വീണ്ടും ദുബായ് യാത്രയ്ക്കു തയാറെടുക്കവേ. ഉത്തർപ്രദേശ് ബറേലി ഇസ്സത് നഗർ സ്വദേശി നദീം ഖാനെയാണ് (26) ബറേലി പൊലീസിന്റെ സഹായത്തോടെ ഇരിക്കൂർ പൊലീസ് അറസ്റ്റ്‌ ചെയ്തത്.

ഇരിക്കൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ മുപ്പത്തഞ്ചുകാരിയാണ് പീഡനത്തിനിരയായത്. ദുബായിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന യുവതി ഇവിടെ ഡ്രൈവറായ നദീം ഖാനുമായി സൗഹൃദത്തിലായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇയാൾ വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ചതായാണ് പരാതി.

യുവതി ഗർഭിണിയായതോടെ നദീം ഖാൻ നാട്ടിലേക്കു കടന്നു. യുവതി പിന്നീട് നാട്ടിലെത്തുകയും ഇരിക്കൂർ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകുകയുമായിരുന്നു. ഗർഭത്തിന്റെ ഏഴാം മാസം കണ്ണൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകി. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളെത്തുടർന്ന് വെന്റിലേറ്ററിലായിരുന്ന കുഞ്ഞ് രണ്ടാഴ്ച മുൻപ് മരിച്ചു.

പൊലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയെങ്കിലും പ്രതി മൊബൈൽ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തതിനാൽ കൃത്യമായ ലൊക്കേഷൻ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അതിനിടെ ഇയാൾ ഇന്ന് വീണ്ടും ദുബായിലേക്ക് പോകാനുള്ള തയാറെടുപ്പ് നടത്തുന്നതിനായി ഇസ്സത് നഗറിലെ വീട്ടിലെത്തിയതായുള്ള രഹസ്യ വിവരത്തെ തുടർന്ന് ഇരിക്കൂർ പൊലീസ് അവിടെ എത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. കണ്ണൂർ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു. പ്രിൻസിപ്പൽ എസ്ഐ കെ.ദിനേശൻ, എസ്ഐ കെ.വി.സത്യനാഥൻ, എഎസ്ഐ ജയശീലൻ, സീനിയർ സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസർ രഞ്ജിത് എന്നിവരും അന്വേഷണ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു.

English Summary: UP man rapes Kerala woman in Dubai on the pretext of marriage, arrested