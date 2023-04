എഐ ക്യാമറകൾ മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് വിജിലൻസ് അന്വേഷണം നടക്കുന്നതിനിടെ

തിരുവനന്തപുരം∙ വിജിലൻസ് രഹസ്യാന്വേഷണം നടത്തി ശരിയെന്നു കണ്ടെത്തിയ പരാതിയിൽ പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടക്കുന്നതിനിടയിലാണ് എഐ ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന സേഫ് കേരള പദ്ധതിക്ക് മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകിയത്. ഏപ്രിൽ 12ന് ചേർന്ന മന്ത്രിസഭായോഗമാണ് ഇതിന് അനുമതി നൽകിയത്. തുടർന്ന് 20ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിപുലമായ ചടങ്ങിൽ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വിജിലൻസ് അന്വേഷണം നടക്കുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി എഐ ക്യാമറകൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് എന്തിനെന്ന ചോദ്യമുയരുന്നു.

കൊല്ലത്തെ ഇന്ത്യൻ ആന്റി കറപ്ഷൻ മിഷനാണ് വിജിലസിനു പരാതി നൽകിയതെന്ന് അധികൃതർ പറയുന്നു. 2022 നവംബറിലാണ് പരാതി നൽകിയത്. പരാതി ശരിയാണോ എന്നറിയാൻ വിജിലൻസ് രഹസ്യാന്വേഷണം നടത്തി ഡയറക്ടർക്കു റിപ്പോർട്ട് നൽകി. ട്രാൻസ്പോർട്ട് ജോയിന്റ് കമ്മിഷണറായിരുന്ന രാജീവ് പുത്തലത്തിനെതിരെയായിരുന്നു പരാതി. എഐ ക്യാമറ അടക്കം വിവിധ പദ്ധതികളിൽ ക്രമക്കേട് നടന്നു എന്നായിരുന്നു പരാതിയിലെ ആരോപണം.

സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരം അന്വേഷണം നടത്തണമെങ്കിൽ സർക്കാരിന്റെ അനുമതി ആവശ്യമാണ്. ഇതിനായി ഫയൽ സർക്കാരിന് അയച്ചു. ഈ വർഷം മാർച്ചിൽ അനുമതി ലഭിച്ചു. പൂജപ്പുരയിലെ സ്പെഷൽ യൂണിറ്റ് ഒന്ന് എസ്പിയാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു വരികയാണെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

അഴിമതി ആരോപണം ഉയരുന്നതിനു മുൻപു തന്നെ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചതായി സർക്കാർ അവകാശപ്പെടുമ്പോൾ വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിന്റെ മറവിൽ കേസ് അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിക്കുന്നു. വിജിലൻസ് അന്വേഷിക്കുന്ന ഇടപാടിലൂടെ സ്ഥാപിച്ച ക്യാമറകൾ കെട്ടിഘോഷിച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതിനെയും അവർ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ കോടതി നടപടികളിലൂടെ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഒഴിവായി.

എഐ ക്യാമറ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള പദ്ധതിക്കുള്ള തുക എവിടെനിന്നു കണ്ടെത്തുമെന്നു സർക്കാർ ഉത്തരവിൽ പരാമർശിച്ചിരുന്നില്ല. ക്യാമറ, കൺട്രോൾ റൂം എന്നിവയ്ക്കു കെൽട്രോൺ ഗ്യാരന്റി വാഗ്ദാനം ചെയ്തില്ല. കേടായ ക്യാമറകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകളും കരാറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയില്ല. പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് കൺസൾട്ടന്റ് ആയി മാത്രം കെൽട്രോൺ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന ധനകാര്യവകുപ്പിന്റെ നിർദേശം മറികടന്ന് കെൽട്രോൺ കമ്പനികളിൽനിന്ന് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങി. സേഫ് കേരള പദ്ധതിയിലെ പ്രവൃത്തികൾ ഏതാണ്ട് പൂർത്തിയായത് കണക്കിലെടുത്തും സർക്കാർ എല്ലാ ഘടകങ്ങളുടെയും അനുമതി പല ഘട്ടങ്ങളിലായി നൽകിയതിനാലും ഉപകരണങ്ങൾ ഇതിനകം സ്ഥാപിച്ചതിനാൽ വർക്ക് ഓർഡർ റദ്ദു ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതിനാലും പദ്ധതിക്ക് അനുമതി നൽകുന്നു എന്നാണ് ഗതാഗത വകുപ്പിന്റെ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നത്. ഇതുതന്നെ ക്രമക്കേടിന്റെ സൂചനയായി.

വിജിലൻസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതോടെ എഐ ക്യാമറ സംബന്ധിച്ച ഫയലുകൾ വകുപ്പുകളിൽനിന്നു പിടിച്ചെടുക്കാനാകും. അന്വേഷണം നടക്കുന്നതിനാൽ വിവരാവകാശ പ്രകാരമുള്ള ചോദ്യങ്ങളെയും ഒഴിവാക്കാം. കെൽട്രോൺ പൊലീസിനായി നടത്തിയ ഇടപാടുകളിലെ ക്രമക്കേടുകൾ 2020ൽ സിഎജി കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് അന്വേഷണം നടത്തി ഇടപാടുകളെ ക്രമപ്പെടുത്തി. പരാതി നൽകിയതായി അറിയില്ലെന്ന് ഇന്ത്യൻ ആന്റി കറപ്ഷൻ മിഷന്റെ കൊല്ലത്തെ ഓഫിസ് പ്രതികരിച്ചു. മറ്റേതെങ്കിലും ഓഫിസുകൾ വഴി പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതായും അവർ പറ‍ഞ്ഞു.

English Summary: The AI camera project got approval from Kerala Govt while being on investigation