ഛത്തിസ്ഗഡിൽ മാവോയിസ്റ്റ് ആക്രമണം: 10 ജവാന്മാർക്ക് വീരമൃത്യ, ഡ്രൈവറും കൊല്ലപ്പെട്ടു

റായ്പുർ∙ ഛത്തിസ്ഗഡിൽ മാവോയിസ്റ്റ് ആക്രമണത്തിൽ 10 ജവാന്മാർക്ക് വീരമൃത്യു. ജവാന്മാരുടെ വാഹനമോടിച്ച ഡ്രൈവറും കൊല്ലപ്പെട്ടു. ദന്തേവാഡയിൽ പട്രോളിങ്ങിനിടെയുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിലാണ് ജവാന്മാർ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ബുധനാഴ്ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് അറൻപുർ പാതയിൽ പട്രോളിങ് നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് ‍ഡിആർജി (ഡിസ്ട്രിക്ട് റിസർവ് ഗാർഡ്) സംഘത്തിനു നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായത്.

ഡിആർജി ആസ്ഥാനത്തേക്ക് വാഹനത്തിൽ മടങ്ങുന്നതിനിടെ അറൻപുർ റോഡിൽ അക്രമികൾ സ്ഥാപിച്ച സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയായിരുന്നു. പത്തു ജവാന്മാരും ഡ്രൈവറുമാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. മരണസംഖ്യ സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരാനുണ്ട്.

സുരക്ഷാസേനയെ ആക്രമിക്കുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഭീഷണിസന്ദേശം അയച്ചെന്ന് ചില വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. സംഭവത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഭൂപേഷ് ബാഗൽ അനുശോചനമറിയിച്ചു. സംഭവസ്ഥലത്തേക്ക് രക്ഷാപ്രവർത്തകരെ അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അറിയിച്ചു.

