വിവാഹത്തിന് തയാറായില്ല; കാമുകിയുടെ കുഞ്ഞിനെ തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ മുക്കിക്കൊന്നു

മുംബൈ ∙ മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ കാമുകിയുടെ പിഞ്ചുകുഞ്ഞിനെ ബക്കറ്റിലെ തിളച്ച വെള്ളത്തില്‍ മുക്കിക്കൊന്ന സംഭവത്തിൽ യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ. ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റ 15 മാസം മാത്രം പ്രായമുള്ള ആണ്‍കുഞ്ഞ് ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് മരിച്ചത്.

സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പൊലീസ് പറയുന്നത്: പുണെ ജില്ലയില്‍ ഏപ്രില്‍ ആറിനായിരുന്നു സംഭവം. യുവതിയുമായി അടുപ്പമുള്ള യുവാവാണ് കുഞ്ഞിനെ ബക്കറ്റിലെ തിളച്ച വെള്ളത്തില്‍ മുക്കിയത്. ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റ കുട്ടിയെ ഉടനെ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചു. ചികിത്സയിലിരിക്കെ, 12-ാമത്തെ ദിവസമാണ് ആരോഗ്യസ്ഥിതി മോശമായതിനെ തുടര്‍ന്ന് കുട്ടി മരിച്ചത്. രണ്ടുദിവസത്തിന് ശേഷം യുവാവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കാമുകി വീട്ടില്‍ ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്തായിരുന്നു സംഭവം. കാമുകി വിവാഹത്തിന് തയാറാവാതിരുന്നതാണ് പ്രകോപനത്തിന് കാരണം.

കുട്ടി അബദ്ധത്തില്‍ തിളച്ച വെള്ളത്തില്‍ വീണതാണെന്നാണ് യുവാവ് ആദ്യം നല്‍കിയ മൊഴി. ദൃക്‌സാക്ഷിയായിരുന്ന കാമുകിയുടെ സഹോദരി നടന്ന സംഭവം പൊലീസിനെ അറിയിച്ചു. കാമുകിയുടെ സഹോദരിയെ യുവാവ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതു കാരണമാണ് തുടക്കത്തില്‍ ഇക്കാര്യം പറയാതിരുന്നത്. കുട്ടി മരിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് യഥാർഥ സംഭവം പുറത്തുപറയാന്‍ കാമുകിയുടെ സഹോദരി തയാറായത്. പിന്നാലെ കുട്ടിയുടെ അമ്മ പൊലീസില്‍ പരാതി നല്‍കി. യുവാവിനെതിരെ കൊലപാതക കുറ്റമാണ് ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്.

English Summary: Maharashtra: Man Kills Paramour's Toddler Son by Putting Him into Bucket of Boiling Water