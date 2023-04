കോഴിക്കോട് ∙ കുട്ടിക്കാലം തൊട്ട് കാല്‍പന്തു കളിയാവേശം നെഞ്ചേറ്റി നടന്ന മാമുക്കോയയുടെ നെഞ്ചിടിപ്പ് ഇടറിയതും കളി മൈതാനത്തു വച്ചായിരുന്നു. തിങ്കളാഴ്ച മലപ്പുറം കാളികാവ് പൂങ്ങോട്ടിലെ അഖിലേന്ത്യാ സെവന്‍സ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനെത്തിയപ്പോഴാണ് മാമുക്കോയ ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെട്ട് കുഴഞ്ഞുവീണത്. മാമുക്കോയയ്ക്കു ചെറുപ്പത്തിലേ ഉള്ള താല്‍പര്യമായിരുന്നു ഫുട്‌ബോളിനോട്. വാര്‍ധക്യത്തോട് അടുത്ത പ്രായത്തിലും അവസരം കിട്ടിയാല്‍ അദ്ദേഹം ഫുട്‌ബോള്‍ കളിച്ചിരുന്നു. ടിവിയില്‍ ഫുട്‌ബോള്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ രാത്രി എത്ര വൈകിയും കളി കണ്ടു. മലബാറിന്റെ ഫുട്‌ബോള്‍ മത്സരവേദികളില്‍ കഴിയുമ്പോഴെല്ലാം അദ്ദേഹം സാന്നിധ്യമായി.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംഘാടകരുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് മലപ്പുറത്തെ സെവന്‍സ് മൈതാനിയില്‍ എത്തിയ മാമുക്കോയ ഉദ്ഘാടനത്തിന് നിമിഷങ്ങള്‍ ബാക്കി നില്‍ക്കെ കുഴഞ്ഞുവീഴുകയായിരുന്നു. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി 8.30നായിരുന്നു സംഭവം. മത്സരത്തിനു മുന്നോടിയായി മാമുക്കോയ മൈതാനത്ത് എത്തിയിരുന്നു. ആരാധകര്‍ ചുറ്റും കൂടി ഫോട്ടോയെടുത്തു. അതിനിടയില്‍ ശരീരം വിയര്‍ത്ത് തളര്‍ച്ചയുണ്ടായതിനെത്തുടര്‍ന്ന് ആംബുലന്‍സില്‍ വണ്ടൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു.

കാളികാവ് പൂങ്ങോട്ടിലെ അഖിലേന്ത്യ സെവൻസ് മത്സരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനെത്തിയ മാമുക്കോയ. ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തി ഉദ്ഘാടനത്തിന് നിമിഷങ്ങൾ ബാക്കി നിൽക്കെ കുഴഞ്ഞു വീഴുകയായിരുന്നു.

കാര്‍ഡിയാക് അറസ്റ്റ് ആയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചതെന്ന് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് കോഴിക്കോട്ടെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റിയെങ്കിലും ഹൃദയാഘാതത്തിനൊപ്പം മസ്തിഷ്‌കത്തില്‍ രക്തസ്രാവം കൂടി ഉണ്ടായതോടെ നില വഷളായി മരണത്തിനു കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു.

