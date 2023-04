പ്രതിപക്ഷ ഐക്യം: നവീൻ പട്നായകിനെയും കെസിആറിനെയും കാണാൻ നിതീഷ് കുമാർ

പട്ന ∙ പ്രതിപക്ഷ ഐക്യനീക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാർ ഒഡീഷ മുഖ്യമന്ത്രി നവീൻ പട്നായകിനെയും തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി ചന്ദ്രശേഖർ റാവുവിനെയും കാണും. നവീൻ പട്നായകിനെ പ്രതിപക്ഷ നിരയിലെത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ വൻ നേട്ടമാകുമെന്ന കണക്കുകൂട്ടലിലാണ് ജെഡിയു നേതൃത്വം. ബിജെപിയുമായും കോൺഗ്രസുമായും സമദൂരം പാലിക്കുന്ന നവീൻ പട്നായകിന്റെ ബിജെഡി പാർലമെന്റിൽ സുപ്രധാന ബില്ലുകൾ പാസാക്കാൻ മോദി സർക്കാരിനെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ബിജെപി വിരുദ്ധ വിശാല ഐക്യത്തിൽ നവീൻ പട്നായകിനെയും ഉൾപ്പെടുത്താനാണ് നിതീഷിന്റെ ശ്രമം. ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജി, സമാജ്‌വാദി പാർട്ടി നേതാവ് അഖിലേഷ് യാദവ് എന്നിവരുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ തുടർച്ചയായാണു നിതീഷ് ഒഡീഷ, തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായി കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കു തയാറെടുക്കുന്നത്.

English Summary: Nitish to meet Naveen, KCR next in bid for Opposition unity