സുഡാനില്‍ നിന്നുള്ള മൂന്നാംസംഘം ജിദ്ദയില്‍; ഓപ്പറേഷന്‍ കാവേരി രക്ഷാദൗത്യം തുടരുന്നു

ന്യൂഡൽഹി ∙ ആഭ്യന്തരയുദ്ധം തുടരുന്ന സുഡാനില്‍നിന്ന് ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഒഴിപ്പിക്കല്‍ തുടരുന്നു. 135 പേര്‍ അടങ്ങുന്ന മൂന്നാം സംഘം ജിദ്ദയിലെത്തി. പോര്‍ട്ട് സുഡാനില്‍നിന്ന് വ്യോമസേനാ വിമാനത്തിലാണ് സംഘത്തെ എത്തിച്ചത്. സംഘത്തെ ജിദ്ദയില്‍ സ്വീകരിച്ച കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി.മുരളീധരന്‍ ഇവരുടെ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള യാത്ര ഉടനുണ്ടാകുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി.



ഇതുവരെ 561 ഇന്ത്യക്കാരെ സുഡാനില്‍നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി. ഇന്നലെ 278 പേരെ നാവികസേനാ കപ്പലിലും 148 പേരെ വ്യോമസേനാ വിമാനത്തിലുമായി ജിദ്ദയിലെത്തിച്ചിരുന്നു. ‘ഓപ്പറേഷന്‍ കാവേരി’ എന്ന രക്ഷാദൗത്യത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കാന്‍ വി.മുരളീധരന്‍ ജിദ്ദയില്‍ തുടരുകയാണ്.

English Summary: Operation Kaveri: Third batch of Indians from Port Sudan arrived in Jeddah