പ്രചാരണ തിരക്കിനിടെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് ദോശയുണ്ടാക്കി പ്രിയങ്ക; വിഡിയോ വൈറൽ

മൈസൂരു ∙ കർണാടക നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പ്രചാരണത്തിനിടെ, കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി മൈസൂരുവിലെ ഹോട്ടലിൽ ദോശ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ വിഡിയോ വൈറൽ. പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ഹോട്ടലിലെ അടുക്കളയിൽ ജീവനക്കാരുമായി വർത്തമാനം പറയുന്നതും ദോശയുണ്ടാക്കുന്നതും വിഡിയോയിൽ കാണാം.



കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ ഡി.കെ.ശിവകുമാറും രൺദീപ് സിങ് സുർജെവാലയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. ഹോട്ടൽ ഉടമയ്ക്കും കുടുംബത്തിനും നന്ദി പറഞ്ഞ പ്രിയങ്ക, അവർക്കൊപ്പം സെൽഫിയും എടുത്തു. 224 സീറ്റുകളുള്ള കർണാടക നിയമസഭയിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മേയ് 10ന് ഒറ്റ ഘട്ടമായി നടക്കും. മേയ് 13നാണ് വോട്ടെണ്ണൽ.

English Summary: Priyanka Gandhi's Attempt At Cooking Dosa During Karnataka Campaign