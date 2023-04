മൂന്നാം ദിവസവും റേഷൻ വിതരണം സ്തംഭിച്ചു; ഗുരുതര പ്രതിസന്ധി

തിരുവനന്തപുരം ∙ മൂന്നാം ദിവസവും തുടർച്ചയായി വിതരണം സ്തംഭിച്ചതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് റേഷൻ സംവിധാനം ഗുരുതര പ്രതിസന്ധിയിൽ. റേഷൻ കടകൾ ബുധനാഴ്ചത്തേക്ക് അടിയന്തരമായി അടയ്ക്കാൻ സിവിൽ സപ്ലൈസ് കമ്മിഷണർ നിർദേശം നൽകി. സർവർ തകരാർ കാരണം ഇലക്ട്രോണിക് പോയിന്റ് ഓഫ് സെയിൽ (ഇ പോസ്) സംവിധാനം പ്രവർത്തിക്കാതെ വന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് നിർദേശം. മന്ത്രിയും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും പങ്കെടുത്ത ഉന്നതതല യോഗത്തിലാണു തീരുമാനം. എല്ലാ ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫിസർമാർക്കും വാട്സാപ് മുഖേന സിവിൽ സപ്ലൈസ് കമ്മിഷണർ ഡോ.ഡി.സജിത് ബാബുവിന്റെ ശബ്ദസന്ദേശം നിർദേശമായി ലഭിച്ചു. ഉച്ചയ്ക്കു ശേഷം നാലു മണിയോടെ കടകൾ ആവശ്യമെങ്കിൽ തുറക്കും. ഏപ്രിൽ മാസത്തെ റേഷൻ വിതരണം നീട്ടണമോയെന്ന കാര്യത്തിൽ വൈകിട്ടത്തോടെ തീരുമാനം ഉണ്ടാകും. ഇനി മൂന്നു ദിവസം കൂടിയാണ് ഏപ്രിൽ മാസത്തെ റേഷൻ വിതരണത്തിനായി ശേഷിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ 93 ലക്ഷത്തിൽ പരം റേഷൻ കട ഉടമകളിൽ 50 ശതമാനത്തിലേറെ ഈ മാസം റേഷൻ വാങ്ങിയിട്ടില്ല.



English Summary: Ration distribution in crisis for third consecutive day in Kerala