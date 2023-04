ഇ പോസ് മെഷീനിൽ സെർവർ തകരാർ: റേഷൻ വിതരണം മൂന്നു ദിവസം മുടങ്ങും

തിരുവനന്തപുരം∙ ഇ പോസ് മെഷീന്‍ സംവിധാനത്തിലെ സെർവർ തകരാർ കാരണം റേഷൻ വിതരണം മൂന്നു ദിവസം മുടങ്ങും. സാങ്കേതിക തകരാർ പരിഹരിക്കാൻ മൂന്നു ദിവസം വേണ്ടിവരുമെന്ന് ഭക്ഷ്യമന്ത്രി ജി.ആർ.അനിൽ പറഞ്ഞു. എൻഐസിയുടെ സെർവറിലെ തകരാർ കാരണം കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസമായി റേഷൻ വിതരണം മുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് തകരാർ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്.

അടുത്ത മാസം അഞ്ചാം തീയതിവരെ റേഷൻ വിതരണം നടത്താനാണ് സർക്കാർ നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദേശം. 29ന് തകരാർ പരിഹരിച്ചാലും 30ന് ഞായറാഴ്ചയും മേയ് ഒന്നിന് തൊഴിലാളി ദിനം പ്രമാണിച്ച് അവധിയുമാണ്. ഇതിനാലാണ് അഞ്ചാം തീയതി വരെ വിതരണം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചത്.

സെർവർ തകരാർ കാരണം രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി രണ്ടു ലക്ഷം പേർക്കു മാത്രമാണു റേഷൻ വിതരണം ചെയ്യാനായത്. 10 ലക്ഷം പേർക്കെങ്കിലും റേഷൻ ലഭിക്കാതെ പോയിട്ടുണ്ട്. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 1.61 ലക്ഷം ഇടപാടുകൾ ഇ പോസിൽ നടന്നെങ്കിൽ ഇന്നലെ അത് 84,891 എണ്ണം മാത്രമാണ്. പ്രതിദിനം 4 മുതൽ 5 ലക്ഷം വരെ ഇടപാടുകൾ നടക്കുന്ന സ്ഥാനത്താണിത്. ഏപ്രിൽ മാസത്തെ റേഷൻ വിതരണത്തിനു നാലുദിനം മാത്രം ശേഷിക്കെ ആകെ ഉള്ള 93.53 ലക്ഷം കാർഡ് ഉടമകളിൽ 42.36 ലക്ഷം പേർ മാത്രമാണ് റേഷൻ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപതരയോടെയാണ് സെർവർ തകരാറിലായത്. തുടർന്നു റേഷൻ വ്യാപാരികളുടെ വിവിധ സംഘടനാ നേതാക്കൾ കൂടിയാലോചന നടത്തി സമരം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഉച്ചയോടെ കടകൾ അടച്ചു.

English Summary: Server problem in E pos Machine : Ration distribution will be affected for 3 days