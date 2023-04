പുട്ടിന്റെ അനുയായികളായ റഷ്യൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഒരേ ദിവസം മരിച്ചു; ദുരൂഹത

മോസ്കോ∙ റഷ്യയിലെ ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ അംഗങ്ങളും പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുട്ടിന്റെ അനുയായികളുമായ രണ്ടുപേർ മരിച്ചു. നികോലെയ് ബോർസ്റ്റോവ് (77), ഴാസ്ഷർബെക് ഉസ്ഡെനോവ് (57) എന്നിവരെയാണ് ഞായറാഴ്ച മരിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. റഷ്യൻ പാർലമെന്റിന്റെ സഭകളിൽ ഒന്നായ ഡ്യൂമയുടെ ഉപമേധാവിമാരായിരുന്നു ഇരുവരും.

ഉസ്ഡെനോവ് ദീർഘകാലമായി ഉണ്ടായിരുന്ന ഗുരുതര രോഗംമൂലമാണ് മരിച്ചതെന്നാണ് വിശദീകരണം. എന്നാൽ ലിപെറ്റ്സ്കിലെ വീട്ടിൽ വച്ച് മരിച്ച ബോർസ്റ്റോവിന്റെ മരണകാരണത്തെക്കുറിച്ച് പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.

കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫെബ്രുവരിയിൽ പുട്ടിന്‍ യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചതിനുപിന്നാലെ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തുന്ന പ്രമുഖ റഷ്യക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് ഈ രണ്ടു മരണങ്ങളെയും രാജ്യാന്തരമാധ്യമങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നത്. കുറഞ്ഞത് 20 പേരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ മരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തിന്റെ പേരിൽ നികോലെയ് ബോർസ്റ്റോവിനുനേർക്ക് യുഎസും പല പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളും ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. റഷ്യയിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നനായ സർക്കാർ ജീവനക്കാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു ബോർസ്റ്റോവ്. 550 ദശലക്ഷം യുഎസ് ഡോളറാണ് ബോർസ്റ്റോവിന്റെ വരുമാനമെന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. ഫോർബ്സിന്റെ പട്ടികയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഉസ്ഡെനോവിനുനേർക്കും യുഎസിന്റെയും ന്യൂസീലൻഡിന്റെയും ഉപരോധമുണ്ടായിരുന്നു.

English Summary: Two Russian Officials, Allies Of Vladimir Putin, Found Dead on Same Day: Report