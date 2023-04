സംസ്ഥാനത്ത് നാളെ വിവിധ ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കി; ചിലത് വഴി തിരിച്ചുവിട്ടു

തിരുവനന്തപുരം∙ സംസ്ഥാനത്ത് നാളത്തെ ട്രെയിന്‌‍ സർവീസുകളിൽ നിയന്ത്രണം. നാളത്തെ തിരുവനന്തപുരം–കണ്ണൂർ, കണ്ണൂർ–തിരുവനന്തപുരം ജനശതാബ്ദി സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കി. ചാലക്കുടി – കറുകുറ്റി പാതയിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടക്കുന്നതിനാലാണ് ട്രെയിനുകൾ പൂർണമായും ഭാഗികമായും റദ്ദാക്കിയത്.

പൂർണമായും റദ്ദാക്കിയ ട്രെയിനുകൾ



1. തിരുവനന്തപുരം – കണ്ണൂർ ജനശതാബ്ദി എക്സ്പ്രസ് (12082)



2. കണ്ണൂർ – തിരുവനന്തപുരം ജനശതാബ്ദി എക്സ്പ്രസ് (12081)

3. ഗുരുവായൂർ – എറണാകുളം എക്സ്പ്രസ് (06439)

4. നാഗര്‍കോവില്‍ - മംഗളൂരു എക്‌സ്പ്രസ് (16606)

5. മംഗളൂരു - നാഗര്‍കോവില്‍ എക്‌സ്പ്രസ് (16605)

6. തിരുനെല്‍വേലി - പാലക്കാട് പാലരുവി എക്‌സ്പ്രസ് (16791)

7. പാലക്കാട് - തിരുനെല്‍വേലി പാലരുവി എക്‌സ്പ്രസ് (16792)

8. എറണാകുളം - ബെംഗളൂരു സൂപ്പർഫാസ്റ്റ് എക്സ്പ്രസ് (12678)

9. ബെംഗളൂരു- എറണാകുളം സൂപ്പർഫാസ്റ്റ് എക്സ്പ്രസ് (12677)

10. കൊച്ചുവേളി – ലോകമാന്യതിലക് ഗരീബ്‍രഥ് എക്സ്പ്രസ് (12202)

11. ലോകമാന്യ- കൊച്ചുവേളി ഗരീബ്‍രഥ് എക്സ്പ്രസ് (12201)

12.എറണാകുളം - പാലക്കാട് മെമു എക്സ്പ്രസ് (05798)

13. പാലക്കാട് - എറണാകുളം മെമു എക്സ്പ്രസ് (05797)

14. ആലപ്പുഴ - ചെന്നൈ എക്‌സ്പ്രസ് (222640)

15. ചെന്നൈ - ആലപ്പുഴ എക്‌സ്്പ്രസ് (22639)

∙ പാലരുവി റദ്ദാക്കിയിരിക്കുന്നതിനാൽ വേണാട് എക്സ്പ്രസിന് കുറുപ്പന്തറ, വൈക്കം, മുളന്തുരുത്തി സ്റ്റേഷനുകളിൽ താൽകാലിക സ്റ്റോപ്പ്‌ അനുവദിച്ചു. രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഓരോ മിനിറ്റാണ് സ്റ്റോപ്പ്‌ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

∙ എറണാകുളം വരെയുള്ള രപ്തിസാഗർ എക്സ്പ്രസ് പാലക്കാട് സർവീസ് അവസാനിപ്പിക്കും.



‌വഴിതിരിച്ചുവിട്ട ട്രെയിനുകൾ

1. തിരുനൽവേലി – ഗാന്ധിധാം ഹംസഫർ വീക്‌ലി എക്സ്പ്രസ്(20923) വിരുധനഗർ ജംക്‌ഷൻ, മധുരൈ വഴി തിരിച്ചുവിട്ടു. വിരുധനഗർ ജംക്‌ഷൻ, മധുരൈ, ഡിണ്ടിഗൽ, കരൂർ, ഇറോഡ് വഴിയാണ് തിരിച്ചുവിട്ടത്. ഷൊർണൂർ മുതൽ സാധാരണ റൂട്ടിലായിരിക്കും സർവീസ്.

2. കന്യാകുമാരി – പുണെ ജംക്‌ഷൻ ഡെയ്‌ലി എക്സ്പ്രസ് നാഗർകോവിലിനും സേലത്തിനും ഇടയിലായി വഴി തിരിച്ചുവിട്ടു. ഇത് വിരുധനഗർ ജംക്‌ഷൻ, മധുരൈ, ഡിണ്ടിഗൽ, കരൂർ, ഇറോഡ്, സേലം വഴിയാണ് തിരിച്ചുവിട്ടത്.

3. കന്യാകുമാരിയിൽനിന്ന് നാളെ പുറപ്പെടുന്ന കന്യാകുമാരി – ബൈഗംളൂരു ഐലൻഡ് എക്സ്പ്രസ് നാഗർകോവിലിനും സേലത്തിനും ഇടയിലായി വഴിതിരിച്ചുവിട്ടു. ഇത് വിരുധനഗർ ജംക്‌ഷൻ, മധുരൈ, ഡിണ്ടിഗൽ, കരൂർ, ഇറോഡ്, സേലം വഴിയാണ് തിരിച്ചുവിട്ടത്.

English Summary: Various train services cancelled in Kerala for April 27