ആണവായുധം പ്രയോഗിച്ചാൽ ഉത്തര കൊറിയൻ ഭരണത്തിന് അന്ത്യം കുറിക്കും: ജോ ബൈഡൻ

വാഷിങ്ടൺ∙ആണവായുധം കൊണ്ട് ഉത്തര കൊറിയ തങ്ങളെയോ സഖ്യകക്ഷികളെയോ നേരിട്ടാൽ അവരുടെ ഭരണത്തിന് അന്ത്യം കുറിക്കുമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡനും ദക്ഷിണ കൊറിയൻ പ്രസിഡന്റ് യൂൺ സുക് യോളും. വൈറ്റ് ഹൗസിൽ വച്ചാണ് നേതാക്കൾ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. ഉത്തര കൊറിയയുടെ മിസൈൽ പരീക്ഷണങ്ങളെ നേരിടുന്നതിന് ദക്ഷിണ കൊറിയക്ക് കൂടുതൽ സുരക്ഷാസഹായങ്ങൾ അമേരിക്ക നൽകുമെന്നും ബൈഡൻ അറിയിച്ചു. ഉത്തര കൊറിയ ആണവായുധം പ്രയോഗിച്ചാൽ അതിവേഗം അമേരിക്ക ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സഖ്യകക്ഷികളുടെ സഹായത്തോടെ തിരിച്ചടിക്കുമെന്ന് യൂണും വ്യക്തമാക്കി.



അമേരിക്കയുടെ ആണാവയുധ സംരക്ഷണം ദക്ഷിണ കൊറിയയ്ക്കും നൽകുന്നതിനുള്ള തീരുമാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇരുരാഷ്ട്രതലവന്മാരും കരാറിൽ ഒപ്പിട്ടു. കരാറിന്റെ ഭാഗമായി ഇരുരാജ്യങ്ങളും പരസ്പരം തന്ത്രപ്രധാനമായ വിവരങ്ങൾ കൈമാറും. ദക്ഷിണകൊറിയൻ സേനയ്ക്ക് ആണാവയുധ മേഖലയിൽ യുഎസ് സഹായമുണ്ടാകും. ദക്ഷിണകൊറിയ സ്വന്തമായി ആണാവയുധം നിർമ്മിക്കില്ലെന്നും കരാറിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ആണവായുധ വിന്യാസത്തിന് സഹായകരമാകുന്ന അമേരിക്കയുടെ ബാലിസ്റ്റിക് അന്തർവാഹിനി ദക്ഷിണ കൊറിയക്ക് സമീപം ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ എത്തിക്കും. മേഖലയിൽ ബോംബറുകളും യുദ്ധവിമാനങ്ങളും സ്ഥിരമായി പരീക്ഷണ പറക്കലുകൾ നടത്തും. ഇവയിൽ നിലവില്‍ ആണാവയുധം കൊണ്ടുപോകില്ലെന്നും കരാറിലുണ്ട്.

അതേസമയം, ശീതയുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഇത്തരമൊരു നീക്കം അമേരിക്ക നടത്തുന്നത് ആദ്യമാണെന്ന് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. നിലവിൽ ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ ആണാവയുധം സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് പദ്ധതിയില്ല. ശീതയുദ്ധകാലത്ത് അമേരിക്ക യൂറോപ്പിൽ തങ്ങളുടെ തന്ത്രപ്രധാനമായ ആയുധങ്ങൾ സുക്ഷിച്ചിരുന്നു. പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുന്നതിനാണ് പുതിയ നീക്കമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

