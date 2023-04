കൊച്ചി∙ ആഭ്യന്തര കലാപം രൂക്ഷമായ സുഡാനില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയ മലയാളികളുടെ ആദ്യ സംഘം കൊച്ചിയിലെത്തി. ഇന്നു രാവിലെയാണ് മലയാളി സംഘം നെടുമ്പാശേരി രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയത്. 'ഓപ്പറേഷന്‍ കാവേരി' രക്ഷാദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്നലെ രാത്രി 9 മണിയോടെ സൗദിയിലെ ജിദ്ദയില്‍ നിന്നുള്ള വിമാനത്തില്‍ 19 മലയാളികള്‍ അടക്കം 360 ഇന്ത്യക്കാരെയാണ് ഇന്നലെ ഡല്‍ഹിയിലെത്തിച്ചത്. ആകെ മൂവായിരത്തോളം ഇന്ത്യക്കാരാണ് സുഡാനിലുള്ളത്.‌‌

എറണാകുളം കാക്കനാട് സ്വദേശികളായ ബിജി ആലപ്പാട്ട്, ഭാര്യ ഷാരോണ്‍ ആലപ്പാട്ട്, മക്കളായ മിഷേല്‍ ആലപ്പാട്ട്, റോഷല്‍ ആലപ്പാട്ട്, ഡാനിയേല്‍ ആലപ്പാട്ട് എന്നിവരും ഇടുക്കി കല്ലാര്‍ സ്വദേശി ജയേഷ് വേണുവുമാണ് രാവിലെ നെടുമ്പാശേരി വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയത്. ഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്ന് 5.30ന് എയര്‍ ഇന്ത്യ വിമാനത്തിലാണ് ഇവര്‍ എത്തിയത്. കൊല്ലം കൊട്ടാരക്കര സ്വദേശികളായ തോമസ് വര്‍ഗീസ്, ഭാര്യ ഷീലാമ്മ തോമസ് വര്‍ഗീസ്, മകള്‍ ഷെറിന്‍ തോമസ് എന്നിവരുടെ കുടുംബം ഡല്‍ഹിയില്‍നിന്ന് ഉച്ചയോടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തും.

രക്ഷാദൗത്യത്തിനു മേല്‍നോട്ടം വഹിക്കാന്‍ വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി.മുരളീധരന്‍ ജിദ്ദയിലുണ്ട്. 280 ഇന്ത്യക്കാരെ കൂടി ഇന്നലെ സുഡാനില്‍ നിന്നു ജിദ്ദയിലെത്തിച്ചു. ഒരു കപ്പലിലും 4 വ്യോമസേനാ വിമാനങ്ങളിലുമായി 817 ഇന്ത്യക്കാരെയാണ് സുഡാനില്‍നിന്ന് ഇതുവരെ ജിദ്ദയില്‍ എത്തിച്ചത്.

ആഭ്യന്തര കലാപം രൂക്ഷമായ സുഡാനിൽനിന്നും ഓപ്പറേഷൻ കാവേരി വഴി കൊച്ചിയിലെത്തിയ കാക്കനാട് സ്വദേശികളായ ബിജി ആലപ്പാട്ട്, ഭാര്യ ഷാരോൺ മക്കളായ മിഷേൽ, റോഷൻ, ഡാനിയൽ എന്നിവർ കൊച്ചി രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവള എത്തിയപ്പോൾ. ചിത്രം: ജോസ്കുട്ടി പനയ്ക്കൽ ∙ മനോരമ

ഇന്ത്യയില്‍ എത്തിക്കുന്ന മലയാളികളെ വിവിധ വിമാനത്താവളങ്ങളില്‍ നിന്നു സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ ചെലവില്‍ കേരളത്തിലേക്കു കൊണ്ടുവരാന്‍ മന്ത്രിസഭാ യോഗം തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഇതിനായി കേരളീയ പ്രവാസി കാര്യ വകുപ്പിനെ (നോര്‍ക്ക) ചുമതലപ്പെടുത്തി. ഡല്‍ഹിയിലെത്തുന്ന മലയാളികള്‍ക്കായി കേരള ഹൗസില്‍ താമസസൗകര്യമൊരുക്കുമെന്നു കേരളത്തിന്റെ പ്രത്യേക പ്രതിനിധി കെ.വി.തോമസ് അറിയിച്ചിരുന്നു. വിമാനത്താവളത്തില്‍ ഹെല്‍പ് ഡെസ്‌കും കേരള ഹൗസില്‍ കണ്‍ട്രോള്‍ റൂമും (011 23747079) സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

