ബെംഗളൂരു∙ പ്രകോപനപരമായ പ്രസംഗം നടത്തിയെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായ്ക്കെതിരെ കോൺഗ്രസിന്റെ പരാതി. കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ രൺദീപ് സിങ് സുർജേവാല, ഡോ. പരമേശ്വർ, ഡി.കെ. ശിവകുമാർ എന്നിവർ ബെംഗളൂരുവിലെ ഹൈ ഗ്രൗണ്ട്സ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി പരാതി നൽകി. വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന, പ്രതിപക്ഷത്തെ കളങ്കപ്പെടുത്തുന്ന പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയെന്നാണ് പരാതിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.

കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ കർണാടകയിൽ വർഗീയകലാപങ്ങൾ നടക്കുമെന്ന അമിത് ഷായുടെ പരാമർശമാണ് പരാതിക്ക് ആധാരം. ‘‘നിയമപ്രകാരം നടപടിയെടുക്കണം. സാധാരണക്കാരനാണ് ആ പരാമർശം നടത്തിയതെങ്കിൽ അയാളെ ഇതിനകം അറസ്റ്റ് ചെയ്തേനെ. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രിക്ക് അങ്ങനെ പറയാനാകില്ല. അദ്ദേഹം ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയാണ്. അല്ലാതെ ബിജെപിയുടെ താരപ്രചാരകനല്ല’’ – ഡി.കെ. ശിവകുമാർ പറഞ്ഞു.

‘‘എനിക്കെതിരെ യാതൊരു കാര്യവുമില്ലാതെ 20ൽ അധികം കേസുകൾ ഫയൽ ചെയ്തു. ഈ വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനും കോൺഗ്രസ് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്’’ – ശിവകുമാർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

‘‘പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനെ നിരോധിക്കണമെന്ന് ഡി.കെ. ശിവകുമാറും സിദ്ധരാമയ്യയും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രി ബസവരാജ ബൊമ്മെ അതിൽ നടപടിയെടുത്തില്ല. ബിജെപി ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 40 സീറ്റിൽ താഴെപ്പോകുമെന്ന ഭീതി ഉയർന്നതുകൊണ്ട് ഗതികെട്ടാണ് ഇത്തരം വ്യാജ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത്’’ – കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രൺദീപ് സിങ് സുർജേവാല കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

English Summary: Karnataka polls: FIR against Amit Shah for his 'riots if Congress comes to power remark