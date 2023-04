തിരുവനന്തപുരം∙ സംസ്ഥാനത്ത് റേഷന്‍ കടകള്‍ അടച്ചിടാനുണ്ടായ സാഹചര്യം പാര്‍ട്ടിയോട് വിശദീകരിച്ച് ഭക്ഷ്യമന്ത്രി ജി.ആര്‍.അനില്‍. റേഷന്‍കടകള്‍ അടച്ചിടാനുണ്ടായ സാഹചര്യം പാര്‍ട്ടിക്കും സര്‍ക്കാരിനും നാണക്കേടായതോടെ സിപിഐ സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടിവിലാണ് മന്ത്രി വിശദീകരണം നല്‍കിയത്.

ഇ പോസ് മെഷീനുമായുള്ള സെര്‍വര്‍ തകരാറാണ് കടയടച്ചിടലിന് കാരണമായതെന്ന് മന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു. വകുപ്പിന് വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ശാശ്വത പരിഹാരം കാണുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് രണ്ടു ദിവസം കടയടച്ചിട്ട് സെര്‍വര്‍ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നത്. ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് റേഷന്‍ വാങ്ങാനുള്ള സാഹചര്യം അടുത്ത മാസം വരെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും വിശദീകരിച്ചു.



