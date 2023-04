ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളില്‍ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകാനാകില്ലെന്ന പ്രശ്നം പരിശോധിക്കും: മന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം∙ ഇരുചക്ര വാഹനത്തിൽ മാതാപിതാക്കൾക്കൊപ്പം ഒരു കുട്ടിയെ കൂടി സഞ്ചരിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് കേരളം കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെടും. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അഭിപ്രായം കൂടി പരിഗണിച്ചിട്ടായിരിക്കും തീരുമാനമെന്ന് ഗതാഗതമന്ത്രി ആന്റണി രാജു പറഞ്ഞു.

‘ കേരളത്തിൽ ഇരുചക്രവാഹനങ്ങൾ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. മാതാപിതാക്കൾക്കൊപ്പം ഇരുചക്രവാഹനത്തിൽ ഒരു കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോകാൻ അനുവദിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം ഉയരുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തിനു മാത്രമായി ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. കേന്ദ്ര മോട്ടർ വാഹന നിയമത്തിൽ മാറ്റം വരണം. കേരളത്തിലെ പ്രത്യേക സാഹചര്യം കേന്ദ്രത്തിൽ ഉന്നയിച്ച് നിയമത്തിൽ നിയമഭേദഗതി വരുത്തുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുന്നു. മേയ് 10–ാം തീയതി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗത്തിൽ ഇക്കാര്യം വിലയിരുത്തും. യോഗത്തിന്റെ തീരുമാനം അനുസരിച്ച് കേന്ദ്രത്തെ സമീപിക്കും’–മന്ത്രി ആന്റണി രാജു പറ‍ഞ്ഞു.

മോട്ടർ വാഹന വകുപ്പിലെ മുൻ ജോയിന്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മിഷണർ രാജീവ് പുത്തലത്തിനെതിരെ അന്വേഷണം നടക്കുന്നതായി മന്ത്രി സ്ഥിരീകരിച്ചു. ലഭിച്ച പരാതിയിൽ ആറ് അഴിമതി ആരോപണങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ഗതാഗത വകുപ്പാണ് വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിന് ശുപാർശ ചെയ്തതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. റോഡ് ക്യാമറകളുടെ പരിശോധനകളെക്കുറിച്ചുള്ള പരാതികള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പരിശോധിക്കുമെന്നും ഗതാഗത ‌മന്ത്രി ആന്റണി രാജു.

