അമരാവതി∙ ആന്ധ്രാപ്രദേശില്‍ പ്ലസ് 1, പ്ലസ് 2 പരീക്ഷാഫലം വന്നു 48 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ ഒൻപതു വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ജീവനൊടുക്കിയതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഇന്റര്‍മീഡിയറ്റ് ബോര്‍ഡ് പരീക്ഷയില്‍ ജയിക്കാന്‍ കഴിയാതെ വന്നതോടെയാണ് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ജീവനൊടുക്കിയത്. ബുധനാഴ്ചയാണ് പരീക്ഷാഫലം പുറത്തുവന്നത്. ആത്മഹത്യാശ്രമം നടത്തിയ രണ്ടു കുട്ടികള്‍ ചികിത്സയിലാണ്.



വിശാഖപട്ടണത്തെ മല്‍കാപുരത്ത് പതിനാറു വയസ്സുകാരി വീടിനുള്ളില്‍ തൂങ്ങിമരിക്കുകയായിരുന്നു. 11-ാം ക്ലാസിലെ പരീക്ഷയില്‍ ചില വിഷയങ്ങളില്‍ കുട്ടി തോറ്റിരുന്നു. ശ്രീകാകുളം ജില്ലയിലെ തെക്കാലിയില്‍ പതിനേഴുകാരന്‍ ട്രെയിനിനു മുന്നില്‍ ചാടിയാണു ജീവനൊടുക്കിയത്. പത്തു ലക്ഷത്തോളം കുട്ടികളാണ് പരീക്ഷ എഴുതിയിരുന്നത്. പ്ലസ് വണ്ണില്‍ 61 ശതമാനവും പ്ലസ് ടുവിന് 72 ശതമാനവുമായിരുന്നു വിജയം.

English Summary: 9 Andhra School Students Die By Suicide In 48 Hours After Exam Results

(ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹ‌ത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല. മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്‌ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഹെൽപ്‌ലൈൻ നമ്പരുകൾ - 1056, 0471- 2552056)