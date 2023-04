ന്യൂഡൽഹി∙ ഗുസ്തി ഫെഡറേഷന്‍ മേധാവി ബ്രിജ് ഭൂഷണ്‍ സിങ്ങിനെതിരായി താരങ്ങള്‍ നടത്തുന്ന സമരത്തിന് ഐക്യദാര്‍ഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാള്‍. രാജ്യത്തിന്റെ അഭിമാന താരങ്ങള്‍ ഒരാഴ്‍ചയായി ജന്തര്‍മന്ദറില്‍ പ്രതിഷേധിക്കുകയാണ്. നേരിട്ട അപമാനത്തിനെതിരെയാണ് അവരുടെ പ്രതിഷേധമെന്നും സ്ത്രീകളോട് അതിക്രമം കാണിച്ചവരെ തൂക്കിലേറ്റണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കുറ്റാരോപിതനെ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ സംരക്ഷിക്കുകയാണ്. പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത താരത്തിന്റേതടക്കം ഏഴു പേരാണ് ബ്രിജ് ഭൂഷണ്‍ സിങ്ങിനെതിരെ പരാതി നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്. പരാതിയില്‍മേല്‍ രണ്ട് എഫ്ഐആറുകള്‍ റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തു. എഫ്ഐആര്‍ റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാന്‍ സുപ്രീം കോടതി വരെ പോകേണ്ടി വന്നുവെന്നത് അങ്ങേയറ്റം ദൗര്‍ഭാഗ്യകരമായ അവസ്ഥയാണെന്ന് കേജ്‌രിവാള്‍ പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവര്‍ അവധിയെടുത്തും പ്രതിഷേധത്തില്‍ പങ്കുചേരണമെന്നും അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തു.

ബ്രിജ് ഭൂഷണെതിരെ കേസെടുത്തതില്‍ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും എന്നാല്‍ എല്ലാ പദവിയില്‍നിന്നും ബ്രിജ് ഭൂഷണെ നീക്കി അറസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ പ്രതിഷേധം അവസാനിപ്പിക്കില്ലെന്നുമാണ് ഗുസ്തി താരങ്ങളുടെ നിലപാട്. താന്‍ കുറ്റവാളിയല്ലെന്നും രാജിവയ്ക്കില്ലെന്നുമാണ് ബ്രിജ് ഭൂഷണ്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചത്. രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണ് സമരമെന്നും ഒരു കോടതിയും തന്നെ കുറ്റക്കാരനായി വിധിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ബ്രിജ് ഭൂഷണ്‍ അവകാശപ്പെട്ടു. താരങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ അടിക്കടി മാറുകയാണെന്നും അവരുടെ ആവശ്യമനുസരിച്ച് രാജി വച്ചാല്‍ കുറ്റം സമ്മതിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്നും ബ്രിജ് ഭൂഷണ്‍ പറഞ്ഞു.

English Summary: Arvind Kejriwal Extends Support To Wrestlers, Says 'Those Who Did Wrong To Women Should Be Hanged'