ചക്കക്കെണി; അരിക്കൊമ്പനെന്ന് കബളിപ്പിച്ച് ചക്കക്കൊമ്പന്റെ നീരാട്ട് – വിഡിയോ

ചിന്നക്കനാൽ∙ അരിക്കൊമ്പനെ തേടിയെത്തിയ സംഘത്തെ ഇന്നലെ ചക്കക്കൊമ്പൻ കബിളിപ്പിച്ചു. അതിരാവിലെ ദൗത്യസംഘം അരിക്കൊമ്പനെന്നു കരുതി ട്രാക്ക് ചെയ്തത് ചക്കക്കൊമ്പനെയാണ്. പെരിയകനാലിനു സമീപം ആനയിറങ്കൽ ജലായശത്തിൽ ചക്കക്കൊമ്പൻ നീരാട്ടും നടത്തി. ഒറ്റയാനായി ചുറ്റിക്കറങ്ങാറുള്ള ചക്കക്കൊമ്പൻ ഇന്നലെ പിടിയാനക്കൂട്ടത്തിന് ഒപ്പമായിരുന്നു. ഇതാണ് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടാൻ കാരണം.

English Summary: Chakkakkomban deceived forest officials and others as Arikomban - Video