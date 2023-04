ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ യുവാവ് തൂങ്ങിമരിക്കാൻ കാരണം ഭാര്യയും സുഹൃത്തുക്കളും; പരാതി

പൂയപ്പള്ളി ∙ കൊട്ടാരക്കര പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത യുവാവ് ജാമ്യത്തിൽ ഇറങ്ങി മണിക്കൂറുകൾക്കം തൂങ്ങിമരിച്ച സംഭവത്തിൽ ദുരൂഹത ആരോപിച്ചു ബന്ധുക്കൾ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി. പൂയപ്പള്ളി നെല്ലിപറമ്പ് അജിഭവനിൽ ഗോപാലകൃഷ്ണപിള്ളയുടെയും ഇന്ദിരാമ്മയുടെയും മകനും ടാപ്പിങ് തൊഴിലാളിയുമായ അജികുമാറിനെയാണ് (37) വീട്ടിലെ കിടപ്പുമുറിയിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഇന്നലെ പുലർച്ചെയാണു സംഭവം.

അജിയുടെ ഭാര്യയുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും ശാരീരികവും മാനസികവുമായ പീഡനത്തെത്തുടർന്നാണു മരണം എന്നാണു ബന്ധുക്കളുടെ ആരോപണം. 14 വർഷം മുൻപാണ് അജി വിവാഹം കഴിച്ചത്. ഇവർക്കു രണ്ടു കുട്ടികളുമുണ്ട്. മൂന്നു വർഷം മുൻപു ഭാര്യ ബ്യൂട്ടിപാർലറിൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു. ഇതിനിടെ കുടുംബകലഹത്തെത്തുടർന്ന് ഇരുവരും മാനസികമായി അകന്നു. അജിയുമായി ആലോചിക്കാതെ പാർലർ ഉടമ ഭാര്യയെ വിദേശത്തേക്ക് അയയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചതോടെ വഴക്ക് രൂക്ഷമായി.

2 ദിവസം മുൻപ് ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നില്ലെന്നും അതിനാൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രങ്ങളും മറ്റു സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിത്തരണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു പൂയപ്പള്ളി സ്റ്റേഷനിൽ ഭാര്യ പരാതി നൽകി. ഇതേത്തുടർന്ന് ഇരുകൂട്ടരെയും സ്റ്റേഷനിൽ വരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഭാര്യ എത്തിയെങ്കിലും അജികുമാർ എത്തിയില്ല. കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച ഭാര്യയെ അജി ജോലിക്കു വിട്ടില്ല. ഇതേത്തുടർന്നു പാർലർ ഉടമ അജിയെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു ശാസിച്ചു.

ഉച്ചയ്ക്കു പിങ്ക് പൊലീസ് അജിയുടെ വീട്ടിൽ എത്തി ഭാര്യയുടെ വസ്ത്രങ്ങളും മറ്റു സാധനങ്ങളും വാഹനത്തിൽ കയറ്റി ഇവരെയും മക്കളെയും പാർലറിൽ എത്തിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകിട്ട് അജി ഭാര്യയെയും മക്കളെയും കാണാനായി ബ്യൂട്ടി പാർലറിലെത്തിയെങ്കിലും കാണാൻ അനുവദിച്ചില്ലെന്നു പറയുന്നു. വീട്ടിലേക്കു മടങ്ങാൻ നിന്ന അജിയെ കൊട്ടാരക്കര നഗരസഭാ മുൻ അധ്യക്ഷൻ ഷാജു മർദിച്ചെന്നും ബന്ധുക്കൾ പരാതിയിൽ പറയുന്നു.

ഷാജു പരാതിപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് അജിയെ കൊട്ടാരക്കര പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. പിന്നീട് ഭാര്യയെയും ഷാജുവിനെയും വിളിച്ചു വരുത്തി അവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സിഐ ക്രൂരമായി മർദിച്ചെന്ന് അജി പറഞ്ഞിരുന്നതായി ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നു. ഈ സംഭവങ്ങളുടെ ആഘാതത്തിലാണ് അജി ആത്മഹത്യ ചെയ്തതെന്നാണു ബന്ധുക്കളുടെ ആരോപണം. മരണത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവരെ നിയമത്തിനു മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് അജിയുടെ പിതാവ് റൂറൽ എസ്പിക്ക് പരാതി നൽകിയത്.

