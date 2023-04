‘എന്നെ 91 തവണ കോൺഗ്രസ് അധിക്ഷേപിച്ചു; ജനങ്ങൾക്കായുള്ള പ്രവർത്തനം ഞാൻ തുടരും’

ബെംഗളൂരു∙ കർണാടകയിൽ ബിജെപിക്ക് ആവേശം പകർന്നും കോൺഗ്രസിനെ കടന്നാക്രമിച്ചും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പര്യടനം. കോൺഗ്രസ് തന്നെ 91 തവണ അധിക്ഷേപിച്ചെന്ന് മോദി ആരോപിച്ചു. മോദിയെ ‘വിഷം ചീറ്റുന്ന പാമ്പ്’ എന്ന് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെ പരാമർശിച്ചതിന്റെ അടുത്ത ദിവസമാണ് പ്രത്യാക്രമണവുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നേരിട്ടെത്തിയത്.

‘‘കോൺഗ്രസ് വീണ്ടും എന്നെ അധിക്ഷേപിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഓരോ തവണയും കോൺഗ്രസ് അധിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ അവർതന്നെയാണു നശിക്കുന്നത്. 91 തവണ കോൺഗ്രസ് എന്നെ അധിക്ഷേപിച്ചു. കോൺഗ്രസുകാർ അധിക്ഷേപം തുടരട്ടെ, കർണാടകയിലെ ജനങ്ങൾക്കായുള്ള പ്രവർത്തനം ഞാൻ തുടരും. അംബേദ്കറെയും സവർക്കറെയും കോൺഗ്രസ് വിമർശിച്ചു. സാധാരണക്കാർക്കു വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നവരെയും അഴിമതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നവരെയും കോൺഗ്രസ് വെറുക്കുന്നു.

കോൺഗ്രസിന് ഒരിക്കലും സാധാരണക്കാരുടെ വേദനകൾ മനസ്സിലാകില്ല. പ്രീണന രാഷ്ട്രീയമാണ് അവർ പിന്തുടരുന്നത്. കോൺഗ്രസിന്റെ ഭരണകാലത്ത് കർണാടക വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു. കോൺഗ്രസിന് സീറ്റുകളിൽ മാത്രമാണു നോട്ടം, ജനങ്ങളോട് പ്രതിബദ്ധതയില്ല. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വികസനം മുരടിപ്പിക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. കോൺഗ്രസിന്റെ അധിക്ഷേപങ്ങൾക്കു ജനം വോട്ടിലൂടെ മറുപടി പറയും. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച സംസ്ഥാനമായി കർണാടകയെ മാറ്റുന്നതിനുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് നടക്കുന്നത്’’– ഹംനബാദിലെ പൊതുപരിപാടിയിൽ മോദി പറഞ്ഞു.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണങ്ങൾക്കായി രണ്ടു ദിവസം പ്രധാനമന്ത്രി സംസ്ഥാനത്തുണ്ടാകും. ഡൽഹിയിൽനിന്നു പ്രത്യേക വിമാനത്തിൽ ബിഡാർ വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി, അവിടെനിന്ന് ഹെലികോപ്റ്ററിലാണു ഹംനബാദിൽ എത്തിയത്. മോദിക്കെതിരെ പരാമർശം നടത്തിയ ഖർഗെയ്ക്കെതിരെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്ക് സ്വബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു.

English Summary: Congress has abused me 91 times, but I will... : PM Modi counters Kharge's 'poisonous snake' jibe