‘അപകടകരമായ സാഹചര്യത്തിന് കാരണമാകും': യുഎസ് - ദക്ഷിണ കൊറിയ കരാറിനെതിരെ കിമ്മിന്റെ സഹോദരി

സോൾ∙ രാജ്യത്തെ ആണവായുധ ശേഖരം ആക്രമണങ്ങളെ ചെറുക്കുന്ന രീതിയിൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഉത്തര കൊറിയൻ ഭരണാധികാരി കിം ജോങ് ഉന്നിന്റെ സഹോദരി കിം യോ ജോങ്. അമേരിക്കയും ദക്ഷിണ ക‌ൊറിയും തമ്മിലുള്ള കരാർ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ അപകടകരമായ സാഹചര്യത്തിന് കാരണമാകും. കൂടുതൽ ശത്രുക്കൾ കൊറിയൻ തീരത്ത് ആണവായുധങ്ങൾ വിന്യസിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. സ്വയം പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനായി കൂടുതൽ ശക്തമായ നീക്കങ്ങൾ വേണ്ടി വരുമെന്നും കിം യോ ജോങ് പറഞ്ഞു. കിം ജോങ് ഉന്നിനെ ഭരണത്തിൽ സഹായിക്കുന്ന കിം യോ ജോങ് കൊറിയിലെ സെൻട്രൽ വർക്കേഴ്സ് പാർട്ടിയിൽ ഉന്നതപദവി വഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്.



അമേരിക്കയും ദക്ഷിണ കൊറിയെയും തമ്മിൽ ആണവായുധ വിന്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടതാണ് ഉത്തര കൊറിയയെ പ്രകോപ്പിച്ചത്. കരാർപ്രകാരം കൊറിയൻ തീരത്ത് അമേരിക്ക ആണവായുധ ശേഷിയുള്ള അന്തർവാഹിനികൾ എത്തിക്കും. ആണവായുധം പ്രയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ബോംബറുകളും കരാർ പ്രകാരം മേഖലയിൽ യുഎസ് വിന്യസിക്കും. ഉത്തര കൊറിയുടെ ആക്രമണത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനാണ് നടപടിയെന്നു യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബെഡൻ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

ദക്ഷിണ കൊറിയുടെ നിരന്തര സമ്മർദത്തെ തുടർന്നാണ് അമേരിക്ക കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഉത്തര കൊറിയയിലെ പ്യോങ്യാങിൽ ദക്ഷിണ കൊറിയയെ ആക്രമിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ആണവായുധ ശേഖരമുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യം പരിഗണിച്ചാണ് ദക്ഷിണ കൊറിയ അമേരിക്കയുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടത്. ഇതോടെ ദക്ഷിണ കൊറിയയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് അമേരിക്കയുടെ സഹായം ലഭിക്കും. അതേസമയം, ദക്ഷിണ കൊറിയ ആണവായുധം നിർമ്മിക്കില്ലെന്നും കരാറിൽ പറയുന്നുണ്ട്.

