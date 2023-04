അമ്മയോടൊപ്പം വന്ന 11കാരിയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമം: പ്രതിക്ക് 5 വർഷം കഠിനതടവ്

തളിപ്പറമ്പ് (കണ്ണൂർ)∙ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേസിലെ പ്രതിക്ക് അഞ്ചു വർഷം കഠിനതടവും 50,000 രൂപ പിഴയും ശിക്ഷ. കുഞ്ഞിമംഗലം കതിരുമ്മൽ പെരിയാടൻ മീത്തലെ വീട് പി.എം.രമേശനെ (55) ആണ് തളിപ്പറമ്പ് പോക്സോ അതിവേഗ കോടതി ജഡ്ജി സി.മുജീബ് റഹ്മാൻ ശിക്ഷിച്ചത്.



2018 സെപ്റ്റംബർ 8ന് വൈകിട്ടായിരുന്നു സംഭവം. വയലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് കൂലി കൊടുക്കാൻ അമ്മയോടൊപ്പം വന്ന 11 വയസ്സുകാരിയെ, രമേശൻ തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്നാണ് പരാതി. പയ്യന്നൂർ എസ്ഐ ഷൈൻ കുമാറാണ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത്. വാദിഭാഗത്തിനുവേണ്ടി സ്പെഷൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ഷെറി മോൾ ജോസ് ഹാജരായി.

English Summary: Man Sentenced To 5 Years In Jail For Raping Minor Girl