മോദിയുടെ പ്രസംഗം നാടകം; കർണാടകയിലെ ജനത്തിനായി ഒന്നുമില്ല: മറുപടിയുമായി കോൺഗ്രസ്

ബെംഗളൂരു ∙ കോൺഗ്രസ് 91 തവണ അധിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് മറുപടിയുമായി എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജയ്റാം രമേശ്. മോദിയുടെ പ്രസംഗം മുഴുവൻ നാടകമാണ്, കർണാടകയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ധ്രുവീകരണത്തിനായി വൃത്തിക്കെട്ട തന്ത്രങ്ങൾ അമിത് ഷായ്ക്കും യോഗിക്കും നൽകി മോദി ഇരവാദം ഉന്നയിക്കുകയാണ്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കർണാടകയിലെ ആദ്യദിന പ്രചാരണം മൂന്ന് ഡിഇകൾ ചേർന്നതാണ്. Double Engine (ഇരട്ട എൻജിൻ), DEspair (നിരാശ), DEsperation ( ഗതികെട്ട) എന്നിവയാണെന്നും ജയ്റാം രമേശ് പറഞ്ഞു.

ബിഡാറിലെ പൊതുസമ്മേളനത്തിലാണ് മോദി കോൺഗ്രസ് അധിക്ഷേപിച്ച കാര്യം പറഞ്ഞത്. കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെയുടെ വിഷപ്പാമ്പ് പരാമർശത്തിന് മറുപടി നൽകുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

English Summary: Only nataka, nothing for Karnataka: Jairam Ramesh after PM Modi's ‘abused me 91 times’