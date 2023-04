‘ജന്തർമന്തറിൽനിന്നു നീതി ലഭിക്കില്ല; പൊലീസിനെയും കോടതിയെയും സമീപിക്കൂ’

ന്യൂഡൽഹി ∙ ജന്തർമന്തറിൽനിന്നു നീതി ലഭിക്കില്ലെന്നും കോടതിയെയും പൊലീസിനെയും സമീപിക്കണമെന്നും ലൈംഗികാതിക്രമത്തിൽ കുറ്റാരോപിതനായ ബിജെപി എംപിയും ഗുസ്തി ഫെഡറേഷൻ പ്രസിഡന്റുമായ ബ്രിജ്ഭൂഷൻ ശരൺ സിങ്. പരാതിക്കാർ തനിക്കെതിരായി കോടതിയെയും പൊലീസിനെയും ഇതുവരെ സമീപിച്ചിട്ടില്ല. കോടതി എന്തു തീരുമാനിച്ചാലും അംഗീകരിക്കുമെന്നും ബ്രിജ്ഭൂഷൻ പറഞ്ഞു.

‌‘‘ഹരിയാനയിലെ 90 ശതമാനം കായികതാരങ്ങളും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും ദേശീയ ഗുസ്തി ഫെഡറേഷനെ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്. തനിക്കെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്ന കായിക താരങ്ങൾ ഒരു അഖാഡയിൽ‍ നിന്നുള്ളവരാണ്. കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ദീപേന്ദർ ഹൂഡയാണ് ഈ അഖാഡയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. കോൺഗ്രസ് പിന്തുണയോടെയാണ് കുറ്റാരോപണം’’– ബ്രിജ്ഭൂഷൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

ഗുസ്‌തിതാരങ്ങളുടെ സമരത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാൾ, കോണ്‍ഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി എന്നിവർ ജന്തർമന്തർ സന്ദർശിച്ചു. ബ്രിജ്ഭൂഷനെതിരെ വെള്ളിയാഴ്ച ഡൽഹി പൊലീസ് രണ്ട് കേസെടുത്തിരുന്നു. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത താരത്തിന്റെ ആരോപണങ്ങളിൽ പോക്‌സോ പ്രകാരവും മറ്റു പരാതികളിൽ സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ അതിക്രമത്തിനുമാണ് കേസെടുത്തത്.

