കോക്പിറ്റിൽ വനിതാ സുഹൃത്ത്: എയർ ഇന്ത്യ സിഇഒയ്ക്ക് ഡിജിസിഎ നോട്ടിസ്

മുംബൈ ∙ വിമാനയാത്രയ്ക്കിടെ പൈലറ്റ് വനിതാ സുഹൃത്തിനെ കോക്പിറ്റിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ എയർ ഇന്ത്യ സിഇഒ കാംബെൽ വിൽസന് ഡിജിസിഎയുടെ (ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ) കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടിസ്. ഫെബ്രുവരി 27ന് ദുബായ് – ഡൽഹി വിമാനത്തിലായിരുന്നു സംഭവം. അന്വേഷണം താമസിച്ചതിനു വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് വിമാന സുരക്ഷയുടെ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന ഹെൻറി ഡോണോഹെയ്ക്കും നോട്ടിസ് നൽകി.

ഏപ്രിൽ 21ന് അയച്ച നോട്ടിസിൽ 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇരുവരും മറുപടി നൽകണമെന്നാണ് നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. സംഭവത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട ക്യാബിൻ ക്രൂവിനെയും പൈലറ്റുമാരെയും അന്വേഷണം പൂർത്തിയാകുംവരെ ജോലിയിൽനിന്നു മാറ്റിനിർത്തിരിക്കുകയാണ്. പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ ക്യാബിൻ ക്രൂവിന് സംഭവത്തിൽ പങ്കില്ലെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ. പൈലറ്റുമാർക്ക് വിശദീകരണം നൽകാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പേരു വെളിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഡിജിസിഎ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കി.

ക്യാബിൻ ക്രൂ അംഗം പരാതി നൽകിയതോടെയാണ് കഴിഞ്ഞ ഫ്രെബുവരി 27ന് നടന്ന സംഭവം പുറത്തുവന്നത്. നിയമപ്രകാരം കോക്‌പിറ്റിനുള്ളിൽ അനധികൃതമായി ആരെയും പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് എയർ ഇന്ത്യ വക്താവ് പറഞ്ഞു. യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമായതിനാൽ കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയുണ്ടാകും. വിഷയം ഡിജിസിഎയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി. അന്വേഷണവുമായി പൂർണമായി സഹകരിക്കുമെന്നും എയർ ഇന്ത്യ അറിയിച്ചു.

