ഭുജ് ∙ ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി ഭൂപേന്ദ്ര പട്ടേൽ പങ്കെടുത്ത ചടങ്ങിനിടെ ഉറങ്ങിയതിന് കച്ച് ജില്ലയിലെ ഭുജ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ചീഫ് ഓഫിസർ ജിഗർ പട്ടേലിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. സംസ്ഥാന നഗര വികസന, നഗര ഭവന വകുപ്പാണ് സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്തത്. ചടങ്ങിനിടെ ജിഗർ പട്ടേല്‍ ഉറങ്ങുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതിനു പിന്നാലെയാണ് നടപടി.

ഗുജറാത്ത് സിവിൽ സർവീസ് റൂൾസ് (അച്ചടക്കവും അപ്പീലും) 1971 ലെ 5(1)(എ) പ്രകാരമാണ് സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്തത്. ഭുജിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ, കച്ചിലെ ഭൂകമ്പബാധിതരായ 14,000 ത്തോളം ആളുകളുടെ പുനരധിവാസത്തിനായുള്ള ഭവനത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശ രേഖകൾ മുഖ്യമന്ത്രി ഭൂപേന്ദ്ര പട്ടേൽ വിതരണം ചെയ്തു.

