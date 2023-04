‘ദയവായി ഇക്കാര്യങ്ങളും പറയൂ’: പ്രധാനമന്ത്രിയോട് ചോദ്യങ്ങളുമായി മഹുവ മൊയ്ത്ര

ന്യൂഡൽഹി∙ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ പ്രതിമാസ റേഡിയോ പ്രഭാഷണ പരിപാടിയായ ‘മൻ കി ബാത്തി’ന്റെ നൂറം എപ്പിസോഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, പ്രധാനമന്ത്രിയോട് ചോദ്യങ്ങളുമായി തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് (ടിഎംസി) എംപി മഹുവ മൊയ്ത്ര. ഗുസ്തി താരങ്ങളുടെ സമരവും അദാനി ഗ്രൂപ്പിനെതിരായ ഹിൻഡൻബർഗിന്റെ ആരോപണങ്ങളും ഉന്നയിച്ചാണ് അവരുടെ ചോദ്യം.



‘‘ബഹുമാനപ്പെട്ട മോദിജി, ഇന്ന് മൻ കി ബാത്തിന്റെ നൂറാം എപ്പിസോഡാണ്. യുഎൻ ആസ്ഥാനത്തും തത്സമയം സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യുന്നു. ദയവായി ഇക്കാര്യങ്ങളും പറയൂ: 1) എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയുടെ വനിതാ അത്‌ലീറ്റുകളെ ശക്തരായ ബിജെപി വേട്ടക്കാരിൽനിന്ന് സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്തത്, 2) എന്തുകൊണ്ട് സെബിക്ക് (സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ) സുപ്രീം കോടതിയുടെ സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ അദാനി ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയില്ല’’– അവർ ട്വീറ്റിലൂടെ ചോദിച്ചു.

ബിജെപി എംപിയും ദേശീയ ഗുസ്തി ഫെഡറേഷൻ പ്രസിഡന്റുമായ ബ്രിജ്ഭൂഷൻ ശരൺ സിങ്ങിനെതിരെ ലൈംഗികാതിക്രമ പരാതി ഉന്നയിച്ച് ഗുസ്തി താരങ്ങളുടെ സമരം തുടരുകയാണ്. അദാനി ഗ്രൂപ്പിനെതിരെയുള്ള ഹി‍ൻഡൻബർഗ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തുന്ന അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കാൻ 6 മാസം കൂടി സമയം ആവശ്യപ്പെട്ട് സെബി സുപ്രീം കോടതിയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അപേക്ഷ നൽകിയിരുന്നു.

English Summary: Tell us why...: TMC MP Mahua Moitra's jibe at PM Modi ahead of 100th Mann ki Baat