പീരുമേട്ടിലെ അനാശാസ്യകേന്ദ്രം: സീനിയർ സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസർക്ക് പങ്കെന്ന് കണ്ടെത്തൽ

പീരുമേട് ∙ ഇതരസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നു യുവതികളെ എത്തിച്ചു പീരുമേട്ടിൽ അനാശാസ്യ കേന്ദ്രം നടത്തിയതിൽ സീനിയർ സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസർക്ക് പങ്കാളിത്തമുണ്ടെന്നു പൊലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതര സംസ്ഥാനക്കാരായ സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ 5 പേർ പിടിയിലായിരുന്നു.

റിസോർട്ട് വാടകയ്ക്ക് എടുത്തായിരുന്നു അനാശാസ്യ കേന്ദ്രം നടത്തിയിരുന്നത്. ഇവിടത്തെ ജീവനക്കാരികളെന്ന പേരിലാണു യുവതികളെ മാസങ്ങളായി ഇവിടെ പാർപ്പിച്ചിരുന്നത്. റിസോർട്ട് ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരാതികളെ തുടർന്ന് ഇപ്പോൾ വിവാദത്തിലായ സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസറെ പീരുമേട്ടിൽ നിന്നു കഴിഞ്ഞയിടെ സ്ഥലംമാറ്റിയിരുന്നു. എന്നാൽ അനാശാസ്യകേന്ദ്രം നടത്തിപ്പ് ഇയാൾ തുടർന്നതായി പൊലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

പിടിയിലായ യുവതികളെ ഷെൽട്ടർ ഹോമിലേക്കു മാറ്റി. കണയങ്കവയൽ സ്വദേശി ജോൺസനെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.



English Summary: Involvement of Senior Civil Police Officer in setting up an unethical center in Peerumet