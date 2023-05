എയർ മാർഷൽ ബി. മണികണ്ഠൻ ദക്ഷിണ വ്യോമസേനാ മേധാവിയായി ചുമതലയേറ്റു

തിരുവനന്തപുരം∙ കോട്ടയം സ്വദേശിയും വ്യോമസേനയിൽ എയർ മാർഷലുമായ ബാലകൃഷ്ണൻ മണികണ്ഠൻ ദക്ഷിണ വ്യോമസേനാ മേധാവിയായി ചുമതലയേറ്റു. വ്യോമസേനാ ആസ്ഥാനത്ത് സേനാംഗങ്ങൾ എയർമാർഷലിന് ഹൃദ്യമായ ഗാർഡ് ഓഫ് ഓണർ നൽകി സ്വീകരിച്ചു. എയർ മാർഷൽ മണികണ്ഠൻ, കഴക്കൂട്ടം സൈനിക് സ്‌കൂളിലെയും നാഷനൽ ഡിഫൻസ് അക്കാദമിയിലെയും പൂർവവിദ്യാർഥിയാണ്. 1986 ജൂണിലാണ് വ്യോമസേനയിൽ ഹെലികോപ്റ്റർ പൈലറ്റായി കമ്മിഷൻ ചെയ്തത്.

വിവിധ തരം ഹെലികോപ്റ്ററുകളിലും ഫിക്‌സഡ് വിങ് എയർക്രാഫ്റ്റുകളിലുമായി 5,400 മണിക്കൂറിലധികം പറന്നിട്ടുണ്ട്. മികച്ച ഹെലികോപ്റ്റർ കോംബാറ്റ് ലീഡറും യോഗ്യത നേടിയ ഫ്ലയിങ് പരിശീലകനുമാണ്. 2006ൽ വായുസേനാ മെഡലും 2017ല്‍ അതിവിശിഷ്ട സേവാ മെഡലും ലഭിച്ചു.

എയർ മാർഷൽ നാഷനൽ ഡിഫൻസ് അക്കാദമിയിലും ടാക്‌റ്റിക്‌സ് ആൻഡ് എയർ കോംബാറ്റ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്‌മെന്റിലും കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയശേഷം ഒരു മുൻനിര ഹെലികോപ്റ്റർ യൂണിറ്റിന്റെയും രണ്ട് പ്രീമിയർ വ്യോമസേനാ കേന്ദ്രത്തിന്റെയും ചുമതല വഹിച്ചു. മെയിന്റനൻസ് കമാൻഡ് ആസ്ഥാനത്തെ സീനിയർ എയർ ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ഓഫിസർ, രാജ്യാന്തര പ്രതിരോധ സഹകരണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഡിഫൻസ് സർവീസസ് എന്നിവയിലും ചുമതല നിർവഹിച്ചു.

ശ്രീലങ്കയില്‍ എല്‍ടിടിഇക്കെതിരായ ഓപ്പറേഷന്‍ പവനിലും സിയാച്ചിനിലെ ഓപ്പറേഷന്‍ മേഘ്ദൂതിലും പങ്കെടുത്തു. ഡമോക്രാറ്റിക് റിപബ്ലിക് കോംഗോയില്‍ യു എന്‍ ദൗത്യസേനയിലും അംഗമായിരുന്നു. ബംറോളി, ലേ വ്യോമസേനാ സ്റ്റേഷനുകളുടെ കമാന്‍ഡറായും വ്യോമസേനാ ആസ്ഥാനത്തും നാഗ്പൂരിലെ മെയ്ന്റനന്‍സ് കമാന്‍ഡിലും വിവിധ ചുമതലകള്‍ വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വെല്ലിംഗ്ടണിലെ ഡിഫൻസ് സർവീസസ് സ്റ്റാഫ് കോളജിൽനിന്ന് ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും സെക്കന്തരാബാദ് കോളജ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് മാനേജ്‌മെന്റിൽനിന്ന് എംഎംഎസും ന്യൂഡൽഹിയിലെ നാഷനൽ ഡിഫൻസ് കോളേജിൽനിന്ന് എംഫിലും നേടി. ദക്ഷിണ വ്യോമസേനാ മേധാവിയായി സ്ഥാനമേൽക്കും മുൻപ് ഈസ്റ്റേൺ എയർ കമാൻഡിലെ എയർ ഓപ്പറേഷൻസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സീനിയർ എയർ സ്റ്റാഫ് ഓഫിസറായിരുന്നു.

മലപ്പുറം അരീക്കോട് എസ്ഒ‌എച്ച്എ‌സ് റിട്ട. അധ്യാപകന്‍ കോട്ടയം തിരുവാര്‍പ്പ് ‘രേവതി’യില്‍ എം.ആര്‍. ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയുടെയും പൂന്തോട്ടത്തില്‍ പി.കെ. ലക്ഷ്മികുട്ടി അമ്മയുടെയും മകനാണ്. ഗ്രൂപ് ക്യാപ്റ്റന്‍ (റിട്ട.) നിര്‍മല ടുടക്നെ മണികണ്ഠനാണു ഭാര്യ. മക്കള്‍: അസ്ത്രിത് മണികണ്ഠന്‍, അഭിശ്രീ മണികണ്ഠന്‍.



