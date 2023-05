പന്തളം ∙ കുരമ്പാലയിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട ജീപ്പ് സ്കൂട്ടറുകളിലും കാറിലുമിടിച്ച് അപകടം. 2 സ്കൂട്ടർ യാത്രക്കാർക്കു ഗുരുതര പരുക്കേറ്റു. വണ്ടികളിൽ ഇടിച്ച ശേഷം ജീപ്പ് എംസി റോഡരികിലെ കടയിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറി. പരുക്കേറ്റ സ്കൂട്ടർ യാത്രികരായ മാന്തുക മേമന കുടിയിൽ ആര്യ (32), സിവിൽ സപ്ലൈസ് ജീവനക്കാരൻ എസ്.എസ്.മിലാക്ഷൻ എന്നിവരെ ചെങ്ങന്നൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

English Summary: Jeep ran into the shop after hitting vehicles at Pandalam, Pathanamthitta