പട്ന∙ മരിച്ചതായി പൊലീസ് പ്രഖ്യാപിച്ചയാൾ ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറിനും സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിക്കും ഡിയോറിയ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ എസ്എച്ച്ഒയ്ക്കും താൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണിച്ച് കത്തയച്ചു. ഡിയോറിയ സ്വദേശി സോനു കുമാർ ശ്രീവാസ്തവയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്ത് എഴുതിയ 'പരേതൻ'.

ആറു മാസം മുൻപ് 30 കാരനായ സോനുവിനെ ഡിയോറിയ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും കാണാതാവുകയായിരുന്നു. സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനായി പോയ സോനു പിന്നീട് തിരിച്ചുവന്നില്ലെന്നാണ് കുടുംബം പൊലീസിന് നൽകിയ പരാതി. രണ്ടു ദിവസത്തിന് ശേഷം ഗ്രാമത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ മൃതദേഹം സോനുവിന്‍റെയാണെന്ന് പിതാവും മറ്റ് കുടുംബാംഗങ്ങളും സ്ഥീകരിച്ചു. തുടർന്ന് സോനുവിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന് പൊലീസ് കേസെടുക്കുകയായിരുന്നു.

പ്രണയത്തിലായിരുന്ന യുവതിയുമായി വിവാഹം കഴിക്കാന്‍ താന്‍ ഒളിച്ചൊടുകയായിരുന്നുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അയച്ച കത്തില്‍ സോനു പറഞ്ഞു. തെളിവിനായി സോനു വിവാഹ ഫോട്ടോയും കത്തിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ‘സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ 50,000 രൂപയുമായി പ്ടനയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് താൻ ബസിൽ കയറി. ബസിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി ഒളിച്ചോടി പ്രണയത്തിലായിരുന്ന യുവതിയെ വിവാഹം കഴിച്ചു. നിലവിൽ സമീപഗ്രാമമായ ഗാസിയബാദിൽ ഭാര്യയുടെ കൂടെ കഴിയുകയാണ്. തന്നെ തട്ടികൊണ്ടു കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന കേസ് തെറ്റാണ്." – സോനു കത്തിൽ പറയുന്നു.



അതേസമയം, സോനുവിന്‍റെ പിതാവാണ് മകനെ കാണാതായെന്ന് പരാതി നൽകിയതെന്ന് ഡിയോറിയ എസ്.എച്ച്.ഒ ഉദയ് കുമാർ സിങ് പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം തുടങ്ങി. അന്വേഷണത്തിൽ ബസ് ഇറങ്ങി കുറച്ച് ദൂരം നടന്ന ശേഷമാണ് സോനുവിനെ കാണാതായതെന്ന് മനസിലായി. അവസാനം വന്ന ഫോൺ കോൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു അന്വേഷണം. പ്രദേശം മുഴുവൻ തിരിച്ചിൽ നടത്തിയില്ലെങ്കിലും ഒന്നും കണ്ടെത്താനായില്ല. രണ്ടു ദിവസത്തിന് ശേഷം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ കഴുത്ത് മുറിച്ച നിലയിലൊരു മൃതദേഹത്തിന്‍റെ ചിത്രം വന്നു. ഈ ചിത്രത്തിലുള്ളത് സോനുവാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് കുടുംബം രംഗത്ത് വന്നു. ഈ മൃതദേഹം അവരെ കാണിച്ച് സോനുവിന്‍റെയാണെന്ന് സ്ഥീകരിച്ചു. ഇതോടെയാണ് സോനുവിനെ തട്ടികൊണ്ടു കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. – ഉദയ് കുമാർ സിങ് പറഞ്ഞു.

കത്ത് സംബന്ധിച്ച വിവരം കുടുംബത്തെ അറിയിച്ചുവെന്നും വിഷയത്തിൽ തുടരന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

Englsih Summary : Letter from 'Deceased' to Bihar Chief Minister that he is alive