‘പ്രേക്ഷകരുടെ സ്നേഹത്തിനു മുന്നിൽ ഞങ്ങൾ മതിമറന്നു’: പൊലീസ് പരിപാടി തടഞ്ഞതിൽ എ.ആർ.റഹ്മാൻ

പുണെ∙ സംഗീത പരിപാടി പൊലീസ് നിർത്തിവയ്പ്പിച്ചതിൽ പ്രതികരണവുമായി എ.ആർ.റഹ്മാൻ. ‘പ്രേക്ഷകരുടെ സ്നേഹത്തിനു മുന്നിൽ ഞങ്ങൾ മതിമറന്നു പോയി. അവർക്ക് കൂടുതൽ നൽകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു’ എന്നാണ് സംഭവത്തെ കുറിച്ച് റഹ്മാൻ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചത്.

‘‘ഇന്നലെ സ്റ്റേജിൽ ഒരു ‘റോക്സാറ്റാർ’ നിമിഷം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ഞങ്ങളതു ചെയ്തു എന്നാണ് കരുതുന്നത്. ആസ്വാദകരുടെ സ്നേഹത്തിൽ മതിമറന്ന ഞങ്ങൾ അവർക്കു കൂടുതൽ നൽകാൻ ആഗ്രഹിച്ചു.. ഇത്തരത്തിൽ ഒരു അവിസ്മരണീയ സായാഹ്നം സമ്മാനിച്ചതിനു പുണെയ്ക്ക് ഒരിക്കൽകൂടി നന്ദി’’– എന്നാണ് അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. ഒപ്പം പുണെയിലെ പ്രകടനത്തിന്റെ വിഡിയോയും പങ്കുവച്ചു.



അനുവദിച്ച സമയത്തിനപ്പുറം പരിപാടി നീണ്ടു പോയതിനാലാണ് ഇടപെട്ടതെന്നാണു പൊലീസിന്റെ വാദം. പുണെയിലെ രാജാ ബഹാദൂർ മിൽസിൽ വച്ചായിരുന്നു പരിപാടി. രാത്രി എട്ടു മുതൽ പത്തു വരെയാണ് പരിപാടിക്കു സമയം അനുവദിച്ചിരുന്നത്. 10നു ശേഷവും പരിപാടി തുടർന്നതിനെ തുടർന്ന് പൊലീസ് വേദിയിലെത്തി നിർത്താൻ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു.



ഇതിന്റെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചു. ഇതേത്തുടർന്ന് എ.ആർ.റഹ്മാനെ മഹാരാഷ്ട്ര പൊലീസ് അപമാനിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരാധകർ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തി.



