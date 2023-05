നടിയെ മദ്യം നൽകി പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേസ്: മുൻ ഡിവൈഎസ്പിയുടെ മൊഴിയെടുക്കും

കാസർകോട്∙ ആൽബത്തിൽ അഭിനയിക്കാനെത്തിയ നടിയെ മദ്യം നൽകി പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന കേസിൽ പ്രതിയായ റിട്ട.ഡിവൈഎസ്പി വി.മധുസൂദനന്റെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തും. ജാമ്യം ലഭിക്കുന്ന വകുപ്പുകളാണു ചുമത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് അന്വേഷണത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള ഡിവൈഎസ്പി പറഞ്ഞു. ബേക്കൽ പൊലീസാണു കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

മധുസൂദനനോടു ചോദ്യം ചെയ്യലിനു ഹാജരാകാൻ നോട്ടിസ് നൽകും. പരാതിയുടെ നിജസ്ഥിതി പരിശോധിക്കും. പരാതി കെട്ടിച്ചമച്ചതാണോ എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളും പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയമാക്കും. ഹോസ്ദുർഗ് ബാറിലെ അഭിഭാഷകനാണ് മധുസൂദനൻ. 2020ൽ കണ്ണൂർ വിജിലൻസ് ഡിവൈഎസ്പി ആയിരിക്കെയാണു വിരമിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷമായി സിനിമാ അഭിനയ രംഗത്തുണ്ട്. ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പൻ, തൊണ്ടിമുതലും ദൃക്സാക്ഷിയും, കക്ഷി അമ്മിണിപ്പിള്ള അടക്കമുള്ള സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചു.

കൊല്ലം സ്വദേശിയായ യുവതിയാണ് മധുസൂദനനെതിരെ പരാതി നൽകിയത്. ബേക്കലില്‍ ഹോം സ്റ്റേയിലാണ് നടിക്ക് താമസസൗകര്യം ഒരുക്കിയിരുന്നത്. ആൽബങ്ങൾ എടുക്കുന്നവർ സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന താമസ സ്ഥലമാണിത്. ഹോം സ്റ്റേയിലെത്തിയ മധുസൂദനൻ ബിയർ നൽകിയശേഷം സിനിമയിൽ അഭിനയിപ്പിക്കാമെന്നു വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് മോശമായി പെരുമാറി എന്നാണ് പരാതി. കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ചയാണ് പരാതി നൽകിയത്. യുവതിയുടെ മൊഴി പൊലീസ് രേഖപ്പെടുത്തി.

