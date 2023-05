‘എന്റെ മകൾ പോയി’: 2 പെൺകുട്ടികൾ, ലൈംഗിക കുറ്റവാളി എന്നിവരുടേതടക്കം 7 മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തി

ഓക്‌ലഹോമ ∙ കാണാതായ രണ്ടു പെൺകുട്ടികൾ, ലൈംഗിക കുറ്റവാളി എന്നിവരുൾപ്പെടെ 7 മൃതദേഹങ്ങൾ യുഎസിലെ ഓക്‌ലഹോമയിലെ ഉൾഗ്രാമത്തിൽ കണ്ടെത്തിയതിൽ ദുരൂഹത. ഓക്‌ലഹോമ സിറ്റിയിൽനിന്ന് 145 കിലോമീറ്റർ ദൂരെ ഹെൻറിയേറ്റയ്ക്കു സമീപമുള്ള പ്രദേശത്താണു തിങ്കളാഴ്ച മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്.

കാണാതായ ഇവി വെബ്സ്റ്റർ (14), ബ്രിട്ടനി ബ്രൂവർ (16) എന്നിവർക്കായുള്ള തിരച്ചിലിനിടെയാണ് മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു. ലൈംഗിക കുറ്റവാളി ജെസ്സെ മക്ഫാഡൻ താമസിച്ചിരുന്നത് ഇവിടെയാണ്. ജെസ്സെ മക്ഫാഡന്റെയും ഇയാളുടെ കുടുംബത്തിന്റെയും മൃതദേഹങ്ങളും കൂട്ടത്തിലുണ്ടെന്നു കരുതുന്നതായി ഓക്മൾഗീ കൗണ്ടി ഷരീഫ് എഡ്ഡി റൈസ് പറഞ്ഞു.

മരിച്ചവർ ആരാണെന്ന് ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും പെൺകുട്ടികൾക്കായുള്ള തിരച്ചിൽ അവസാനിപ്പിച്ചതായും എഡ്ഡി റൈസ് വ്യക്തമാക്കി. എവിടെനിന്നാണ് മൃതദേഹങ്ങൾ കിട്ടിയത്, ആരെല്ലാമാണ് മരിച്ചത്, എങ്ങനെയായിരുന്നു മരണം തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ എഡ്ഡി തയാറായില്ല. മൃതദേഹങ്ങൾ കിട്ടിയതോടെ ഓക്‌ലഹോമ ഹൈവേ പെട്രോളും പെൺകുട്ടികൾക്കായുള്ള തിരച്ചിൽ അവസാനിപ്പിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവി വെബ്സ്റ്ററും ബ്രിട്ടനി ബ്രൂവറും ജെസ്സെ മക്ഫാഡന്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ആളുകൾ കണ്ടിരുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. 2003ൽ ലൈംഗിക പീഡനക്കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട മക്ഫാഡൻ 2020 ഒക്ടോബറിലാണ് പുറത്തിറങ്ങയതെന്ന് ജയിൽ രേഖകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിന്റെ വിചാരണയ്ക്കായി തിങ്കളാഴ്ച കോടതിയിൽ ഹാജരാവാനും ഇയാളോടു നിർദേശിച്ചിരുന്നു.

തന്റെ മകളാണു മരിച്ചതെന്നു ബ്രിട്ടനിയുടെ പിതാവ് നതാൻ ബ്രൂവർ മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു. ‘‘വളരെ മിടുക്കിയായിരുന്നു ബ്രിട്ടനി. മിസ് ഹെൻറിയേറ്റ ആയി അവൾ‌ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. തുൾസയിൽ ജൂലൈയിൽ നടക്കുന്ന മിസ് നാഷനൽ മിസ് പെജന്റ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചതാണ്. ഇനി അവൾക്കതിനു സാധിക്കില്ല. എന്റെ മകൾ പോയി. മക്ഫാഡന്റെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം വാരാന്ത്യം ചെലവിടാൻ പോയതാണ്. ഞായറാഴ്ച രാത്രി തിരിച്ചുവരുമെന്ന് കരുതിയതായിരുന്നു. പക്ഷേ...’’ – നതാൻ ബ്രൂവർ പറഞ്ഞു.

