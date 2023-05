തിരക്കുള്ള റോഡിലേക്ക് പിഞ്ചുകുട്ടികൾ; രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴയ്ക്ക്– വിഡിയോ

കണ്ണൂർ ∙ മൂന്നുപെരിയയിൽ വീട്ടിൽനിന്ന് റോഡിലേക്ക് ഓടിയ രണ്ടു പിഞ്ചുകുട്ടികൾ വാഹനം ഇടിക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴയ്ക്ക്. മാവിലായി സ്വദേശി അനൂപിന്റെയും റോഡിലൂടെ വന്ന വാഹനത്തിലെ ഡ്രൈവറുടെയും സമയോചിത ഇടപെടലാണ് അപകടം ഒഴിവാക്കിയത്. വളവു തിരിഞ്ഞു വന്ന വാൻ കൈ ഉയർത്തി നിർത്തിച്ചാണ് അനൂപ് കുട്ടികളെ രക്ഷിച്ചത്. ഇതിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു.

‘‘അന്നു കുടുംബവുമായി വയനാട്ടിലേക്കു ടൂർ പോകുകയായിരുന്നു. കാർ റോഡ് സൈഡിൽ നിർത്തി പുറത്തിറങ്ങി തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോഴാണ്, ഒന്നര വയസ്സ് പ്രായമുള്ള രണ്ട് പിഞ്ചുകുട്ടികൾ റോഡിലേക്ക് ഓടിവരുന്നത് കണ്ടത്. കൈ കോർത്തുപിടിച്ചു വന്ന രണ്ടാളും നടുറോഡിലേക്ക് ഓടുകയായിരുന്നു. ഇതു കണ്ടതും ഞാൻ രണ്ടും കയ്യും ഉയർത്തി റോഡിലേക്ക് ഓടി. വാനിന്റെ ഡ്രൈവർ വലതുഭാഗത്തേക്കു വെട്ടിച്ചതിനാൽ അപകടം പറ്റാതെ കുട്ടികൾ തലനാരിഴയ്ക്കു രക്ഷപ്പെട്ടു. ഞാൻ കുട്ടികളെ വാരിയെടുക്കുകയായിരുന്നു’’– അനൂപ് മനോരമ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു.

English Summary: Two children who ran from their house to the road in Kannur Moonnuperiya narrowly escaped without being hit by the vehicle