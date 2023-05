സുപ്രിയ പ്രവചിച്ചത് 2 രാഷ്ട്രീയ ഭൂകമ്പങ്ങൾ: ഒന്ന് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ സംഭവിച്ചു; അടുത്തത് ഡൽഹിയിൽ?

മുംബൈ∙ എൻസിപി നേതാവും ശരദ് പവാറിന്റെ മകളുമായ സുപ്രിയ സുളെ ഇക്കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ 19ന് ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തി; അടുത്ത 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ രണ്ട് രാഷ്ട്രീയ ഭൂകമ്പങ്ങൾ സംഭവിക്കുമെന്നായിരുന്നു അത്. ഒന്ന് ഡൽഹിയിലും മറ്റൊന്ന് മഹാരാഷ്ട്രയിലും എന്നും എടുത്തുപറഞ്ഞു. ‘പ്രവചന’ത്തിന്റെ 13–ാം ദിവസമായ മേയ് 2ന് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഭൂകമ്പം സംഭവിച്ചു. എൻസിപി അധ്യക്ഷനും ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ തലമുതിർന്ന നേതാവുമായ ശരദ് പവാർ പാർട്ടിയുടെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തുനിന്നു രാജിവയ്ക്കുന്നതായും ഇനി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി നടത്തിയ പ്രഖ്യാപനമാണ് ആദ്യത്തെ ഭൂകമ്പം. 24 വർഷം പാർട്ടിയുടെ അധ്യക്ഷസ്ഥാനത്തിരുന്ന പവാർ പദവി ഒഴിയുന്നുവെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത് തീർത്തും അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു.

∙ അജിത് പവാർ – ബിജെപി ബന്ധം

സുപ്രിയയുടെ ‘പ്രവചന’ത്തിനു പിന്നാലെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായത് എൻസിപി നേതാവും ശരദ് പവാറിന്റെ അനന്തരവനുമായ അജിത് പവാറാണ്. നേരത്തേ ബിജെപിയുമായി ചേർന്ന് സഖ്യമുണ്ടാക്കിയ അജിത് വീണ്ടും ആ വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കുമോ എന്ന അഭ്യൂഹങ്ങളായിരുന്നു പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ. 53ൽ 34 എംഎൽഎമാരും ബിജെപിക്കു കൈകൊടുക്കാനുള്ള അജിത്തിന്റെ നീക്കത്തെ പിന്തുണച്ചിരുന്നുവെന്ന് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.

പ്രമുഖ നേതാക്കളായ പ്രഫുൽ പട്ടേൽ, സുനിൽ താത്കരെ, ചേതൻ ഭുജ്ബാൽ, ധനഞ്ജയ് മുണ്ടെ തുടങ്ങിയവർ അജിത് പവാറിന്റെ നീക്കങ്ങളെ പിന്തുണച്ചുവെന്നായിരുന്നു റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഉദ്ധവ് താക്കറെയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാരിനെ താഴെയിറക്കാൻ സഹായിച്ച 16 എംഎൽഎമാരുടെ അയോഗ്യതയിൽ സുപ്രീം കോടതി വിധി വരാനിരിക്കെയാണ് ഈ അഭ്യൂഹങ്ങൾ പടർന്നത്. ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെയെ താഴെയിറക്കാൻ ബിജെപിയുടെ ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസും അജിത്തും കൈകോർക്കുന്നുവെന്നായിരുന്നു സൂചനകൾ.

∙ റൊട്ടി തിരിച്ചിടണം

അടുത്തിടെ പാർട്ടിയുടെ യുവജനവിഭാഗത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു സംസാരിക്കവെ പവാർ നടത്തിയ പരാമർശം രാഷ്ട്രീയ വിവാദമുയർത്തിയിരുന്നു. ‘‘കൃത്യ സമയത്ത് റൊട്ടി തിരിച്ചിടണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് കയ്പ്പുള്ളതാകും’’ – ഇതായിരുന്നു ആ പരാമർശം.

ഇന്നത്തെ പവാറിന്റെ തീരുമാനം ഇതിനോടു ചേർത്തുവായിക്കാവുന്നതാണ്. അജിത് പവാറിന്റെ നീക്കങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനയാണ് ശരദ് പവാർ നടത്തിയതെന്നായിരുന്നു അന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെട്ടത്. ഇതിനോട് അജിത്തും പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. പുതിയ മുഖങ്ങളെ മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുവരികയെന്നത് എന്നും എൻസിപിയുടെ പാരമ്പര്യം ആണെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം.

∙ അടുത്ത ഭൂകമ്പം ഡൽഹിയിൽ?

അജിത് പവാറും അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പമുള്ളവരും ബിജെപിയെ പിന്തുണച്ചേക്കുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നപ്പോൾത്തന്നെ അതു കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ അന്വേഷണപ്പിടിയിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെടാനുള്ള നീക്കമായിട്ടാണ് വിലയിരുത്തപ്പെട്ടത്. അജിത് പവാറും കുടുംബവും പ്രഫുൽ പട്ടേൽ, ഹസൻ മുഷ്റീഫ് തുടങ്ങിയവരും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ (ഇഡി) അന്വേഷണച്ചൂട് അറിഞ്ഞവരാണ്. എന്നാൽ ഷിൻഡേ ശിവസേന പിളർത്തിയതുപോല എൻസിപി പിളർത്താൻ അജിത് പവാർ തയാറായില്ല. ശരദ് പവാറിന്റെ പിന്തുണയില്ലാതെ പോയാൽ പച്ച തൊടില്ലെന്ന ചിന്ത പല എംഎൽഎമാർക്കുമുണ്ട്.

മുൻപ് ശരദ് പവാറിന്റെ പിന്തുണയില്ലാതെ ബിജെപിക്കൊപ്പം പോയ അജിത് പവാർ ഒടുക്കം തിരികെ വന്ന ചരിത്രവുമുണ്ട്. ഇത്തവണ ‘റൊട്ടി തിരിച്ചിടാൻ^ ശരദ് പവാർ ഒരുങ്ങുകയാണോ എന്നതാണ് രാഷ്ട്രീയ വൃത്തങ്ങളിൽ ചർച്ചയാകുന്നത്. സുപ്രിയ പറഞ്ഞതിന്റെ 13–ാം നാൾ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ രാഷ്ട്രീയ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായപ്പോൾ, ഇനി രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഡൽഹിയിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്നത് എന്താകുമെന്ന് കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയം.



English Summary: Two political earthquakes in 15 days, predicted Supriya Sule. Sharad Pawar has resigned, what's the second one?