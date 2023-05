‘ഞങ്ങൾ ഒരു കുടുംബം’: ശരദ് പവാറിന്റെ രാജിയിൽ പ്രതികരണവുമായി അജിത് പവാർ

മുംബൈ∙ നാഷനലിസ്റ്റ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി (എൻസിപി) അധ്യക്ഷത്തുനിന്ന് ശരദ് പവാർ ഒഴിഞ്ഞതിൽ പ്രതികരണവുമായി എൻസിപി നേതാവും ശരദ് പവാറിന്റെ അനന്തരവനുമായ അജിത് പവാർ. സ്ഥാനമൊഴിയാനുള്ള തീരുമാനത്തെക്കുറിച്ച് പുനർവിചിന്തനം നടത്താൻ ശരദ് പവാറിനോട് അഭ്യർഥിച്ച അജിത് പവാർ, ‘ഞങ്ങൾ ഒരു കുടുംബമാണ്’ എന്ന് പറഞ്ഞു.



തന്റെ ആത്മകഥയുടെ രണ്ടാം പതിപ്പിന്റെ പ്രകാശന ചടങ്ങിലായിരുന്നു ശരദ് പവാറിന്റെ അപ്രതീക്ഷിത രാജി പ്രഖ്യാപനം. ചടങ്ങിൽ അജിത് പവാറും പങ്കെടുത്തിരുന്നു. അജിത് പവാർ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ബിജെപിയുമായി കൈകോർക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് രാജി. എൻസിപിയുടെ നിയന്ത്രണം പിടിക്കാൻ അജിത് പവാർ നീക്കം നടത്തുന്നതായും അഭ്യൂഹമുണ്ട്.

