‘മോദി വന്നശേഷം രാജ്യത്ത് ട്രെൻഡ് മാറി; കർണാടക ഭരിക്കും, 15 സീറ്റ് അധികം നേടും’

ബെംഗളൂരു ∙ കർണാടകയിൽ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഭൂരിപക്ഷത്തേക്കാൾ 15 സീറ്റുകൾ ബിജെപി അധികം നേടുമെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ജനകീയതയും സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതികളും അനുകൂല വോട്ടായി മാറുമെന്നും ദേശീയമാധ്യമത്തിനു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ അമിത് ഷാ വ്യക്തമാക്കി.

‘‘5 വർഷം കൂടുമ്പോൾ ഭരണം മാറുന്ന ട്രെൻഡ് രാജ്യത്ത് മാറുകയാണ്. 2014ൽ നരേന്ദ്ര മോദി പ്രധാനമന്ത്രി ആയതിനു ശേഷം ഉത്തർപ്രദേശ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, മണിപ്പുർ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ബിജെപി ഭരണത്തുടർച്ച നേടി. അസമിലും ത്രിപുരയിലും പാർട്ടി ജയിച്ചു. 2014നു ശേഷമുള്ള ഈ ട്രെൻഡ് കർണാടകയിലും ആവർത്തിക്കും.

ഭൂരിപക്ഷത്തിന് ആവശ്യമായ 113 സീറ്റിലും അധികമായി 15 സീറ്റിലും ബിജെപി ജയിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പു തരുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട്. എക്കാലത്തെയും മികച്ച വിജയമാകും നേടുക. സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ്. കോടതികളിൽ കേസില്ല. അഴിമതി നടത്തിയെന്നതിനു തെളിവില്ലാത്തതിനാലാണ് കോൺഗ്രസ് കോടതിയിലേക്കു പോകാത്തത്.

ജഗദീഷ് ഷെട്ടറും ലക്ഷ്മൺ സാവദിയും പാർട്ടി വിട്ടത് ഒരുതരത്തിലും ബാധിക്കില്ല. മത്സരിക്കാൻ സീറ്റ് നൽകിയിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടു പേരും ഇവിടെ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു. രണ്ടു സീറ്റ് എന്നത് ബിജെപിക്ക് അത്ര വലിയ കാര്യമാണോ? ഷെട്ടറും സാവദിയും വലിയ തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. ജാതി വോട്ടുകൾ എന്ന ചിന്തയിൽനിന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ മാറിച്ചിന്തിക്കണം. മോദി ഭരണത്തിന്റെ ഗുണഫലങ്ങൾ നേരിട്ടുകിട്ടിയ വലിയൊരു വിഭാഗം വോട്ടർമാരുണ്ട്.’’– അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു.

English Summary: You'll see post-2014 trend play out in Karnataka. BJP will form government again: Amit Shah