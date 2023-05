‘അതു നടക്കില്ലെന്ന് മോദിയോട് തീർത്തു പറഞ്ഞു’: വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ശരദ് പവാർ

മുംബൈ∙ 2019ൽ എൻസിപിയുമായി ചേർന്ന് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ ബിജെപി ആലോചന നടത്തിയിരുന്നെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി എൻസിപി നേതാവ് ശരദ് പവാർ. ബുധനാഴ്ച പുറത്തിറങ്ങിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മകഥയുടെ പരിഷ്കരിച്ച പതിപ്പ് ‘ലോക് മഹ്ജെ സംഗതി’ യിലാണ് ഇക്കാര്യമുള്ളത്. എന്നാൽ ബിജെപിയുമായി ചേർന്ന് സർക്കാരുണ്ടാക്കാൻ താൽപര്യമില്ലെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയോടു വ്യക്തമാക്കിയെന്നും ആത്മകഥയിൽ പറയുന്നു. 2015നു ശേഷമുണ്ടായ കാര്യങ്ങളാണ് ആത്മകഥയിൽ പ്രധാനമായും പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്.

‘‘നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു ശേഷം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ സർക്കാരുണ്ടാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനിശ്ചിതത്വം നിലനിൽക്കെ ബിജെപിയുടെയും എൻസിപിയുടെയും നേതാക്കൾ തമ്മിൽ അനൗദ്യോഗിക ചർച്ച നടന്നു. ഏതുവിധേനെയും എൻസിപിയുമായി ചേർന്ന് സർക്കാരുണ്ടാക്കാൻ ബിജെപി ശ്രമിച്ചു. അതിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ചില നേതാക്കളുമായി ചർച്ച നടത്തി. എന്നാൽ പാർട്ടിക്ക് ബിജെപിയോടൊപ്പം ചേരുന്നതിന് താൽപര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല.

‘‘2019 നവംബർ 20നു പാർലമെന്റിന്റെ ശീതകാല സമ്മേളനത്തിനിടെ മോദിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ബിജെപിയുമായി രാഷ്ട്രീയസഖ്യത്തിനില്ലെന്നും സർക്കാർ രൂപീകരണം നടക്കില്ലെന്നും മോദിയോട് വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം, എൻസിപിയിലെ ഒരു വിഭാഗം നേതാക്കൾ ബിജെപിയുമായി ചേർന്ന് സർക്കാർ രൂപീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു’’– ശരദ് പവാർ ആത്മകഥയിൽ രേഖപ്പെടുത്തി.

2019ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ബിജെപി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുകയും ശരദ് പവാറിന്റെ മരുമകൻ അജിത് പവാർ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ അധികം വൈകാതെ സർക്കാർ വീണു. തുടർന്ന് കോൺഗ്രസും ശിവസേനയും എൻസിപിയും ചേർന്ന് സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുകയായിരുന്നു.

English Summary: Made it clear to PM Modi in 2019 that there cannot be BJP-NCP alliance: Sharad Pawar