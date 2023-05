ബെംഗളൂരു∙ കര്‍ണാടകയില്‍ ഇത്തവണ തൂക്കുസഭയുണ്ടാകില്ലെന്ന് മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയും ജെഡിഎസ് അധ്യക്ഷനുമായ എച്ച്.ഡി.ദേവെഗൗഡ മനോരമ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. കുമാരസ്വാമിക്ക് ജനപിന്തുണ ഏറുകയാണെന്നും ദേവെഗൗഡ. റാലികളില്‍ ആളുകള്‍ നിരവധിയായി പങ്കെടുക്കുന്നുവെന്നും രാത്രി വൈകിയും കാത്തിരിക്കുന്ന ജനക്കൂട്ടം ജെഡിഎസിനുള്ള പിന്തുണയുടെ തെളിവാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ജനങ്ങള്‍ കുമാരസ്വാമിയെ വിശ്വസിക്കുന്നു, ആ വിശ്വാസം വോട്ടായി മാറുമെന്നും കേവലഭൂരിപക്ഷം ഉറപ്പാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

‘കുമാരസ്വാമിയുടെ എല്ലാ റാലികളിലേക്കും ജനം ഒഴുകുകയാണ്. രാത്രി വൈകിയും ആളുകൾ കാത്തിരിക്കുയാണ്, ജനം ഞങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുന്നു. ജെഡിഎസ് വഗ്ദാനങ്ങൾ ജനം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്.



കേവലഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കുമെന്ന് 101 ശതമാനം ഉറപ്പുണ്ട്. ആ തരത്തിലാണ് ജനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പ്രതികരിക്കുന്നത്. ജെഡിഎസ് സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് വിജയിക്കുമെന്നതിനാൽ‌ ഒരു തൂക്കുസഭയുടെ സാഹചര്യം നിലവിലില്ല.’– ദേവെഗൗഡ അറിയിച്ചു.

