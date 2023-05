‘ഞങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല; എല്ലാം റഷ്യ തന്നെ’: ഡ്രോൺ ആക്രമണം നിഷേധിച്ച് യുക്രെയ്ൻ

കീവ്∙ റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാഡിമിർ പുട്ടിനെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന ആരോപണം നിഷേധിച്ച് യുക്രെയ്ൻ. ക്രെംലിനില്‍ ഡ്രോൺ ആക്രമണം നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും റഷ്യ തന്നെയാണ് ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെന്നും യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വക്താവ് മിഖൈലോ പൊഡോലിയാക് പറഞ്ഞു.

‘‘ക്രെംലിനിലെ ഡ്രോൺ ആക്രമണവുമായി യുക്രെയ്നു ബന്ധമില്ല. യുക്രെയ്നെതിരെ വലിയ ആക്രമണം നടത്താൻ റഷ്യ തന്നെ നടത്തിയ പദ്ധതിയാണിത്. ഒരു വർഷത്തോളമായി നടക്കുന്ന റഷ്യൻ അധിനിവേശത്തിന് വന്‍തിരിച്ചടി നൽകാൻ രാജ്യം തയാറാണ്.’’– യുക്രെയ്ൻ അറിയിച്ചു.

ക്രെംലിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി യുക്രെയ്ൻ രണ്ടു ഡ്രോണുകൾ വിക്ഷേപിച്ചെന്നും അതു വെടിവച്ചിട്ടെന്നുമാണ് റഷ്യ അറിയിച്ചത്. ക്രെംലിനിൽ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാഡിമിർ പുട്ടിന്റെ കൊട്ടാരത്തിനു പുറകിൽനിന്നു പുക ഉയരുന്നതിന്റെ വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവന്നു. പ്രസിഡന്റിനെ വധിക്കാനുള്ള ഭീകരാക്രമണമായിരുന്നു ആസൂത്രണം ചെയ്തിരുന്നത്.

എന്നാൽ ക്രെംലിനിൽ യാതൊരു നാശനഷ്ടവുമുണ്ടായില്ലെന്നും പുട്ടിൻ സുരക്ഷിതനാണെന്നും സുരക്ഷാ അധികൃതർ അറിയിച്ചു. റഷ്യൻ എനർജി, ലൊജിസ്റ്റിക്, സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ മുൻപ് യുക്രെയ്ൻ ഡ്രോൺ ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു

English Summary: "Nothing To Do With...": Ukraine Denies Kremlin Drone Attack Allegations