പ്രധാനമന്ത്രിയെ ഞെട്ടിച്ച മറുപടി; കലബുറഗിയില്‍ കുട്ടികളുമായി സല്ലപിച്ച് മോദി

ബെംഗളൂരു∙ ‘പഠിച്ച് എന്താകാനാണ് ആഗ്രഹം?’ പ്രധാനമന്ത്രിയുടേതാണ് ചോദ്യം. ‘താങ്കളുടെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥനാകണം’. കര്‍ണാടകയിലെ കലബുറഗിയിലുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ സ്കൂളിലെ പന്ത്രണ്ടുകാരന്റെ മറുപടി. ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ഏഴു വയസുകാരിക്കും പൊലീസാകണം. മറ്റൊരാള്‍ ഡോക്ടറാകണമെന്നും മറുപടി നല്‍കി. ആര്‍ക്കും പ്രധാനമന്ത്രിയാകണ്ടേ എന്ന് മോദി. താങ്കളെപ്പോലെയാകണം എന്ന് ചിലര്‍. ഞാന്‍ ചായവില്‍പനക്കാരനാണ് എന്ന് പിന്നില്‍ നിന്ന് മുതിര്‍ന്ന ഒരാള്‍ വിളിച്ചുപറഞ്ഞു.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനായി കലബുറഗിയിലെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്നലെ രാവിലെയാണ് കുട്ടികള്‍ക്കൊപ്പം അല്‍പനേരം ചെലവിട്ടത്. ദൃശ്യങ്ങള്‍ പിന്നീട് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. എല്ലാവരും സ്കൂളിൽ പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ചോദ്യത്തിന് ‘ഉണ്ട്’ എന്ന് മറുപടിയും കുട്ടികൾ നൽകി.



മൂന്നു ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായി കർണാടകയിലെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി കലബുർഗിയിൽ വമ്പൻ റോഡ് ഷോയും സംഘടിപ്പിച്ചു. തുറന്ന വാഹനത്തിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി റോഡ്ഷോയിൽ പങ്കെടുത്തത്.



