ചെന്നൈ∙ റിലീസിന് മുന്‍പേ വിവാദമായ 'ദ് കേരള സ്റ്റോറി' സിനിമയ്ക്ക് തമിഴ്നാട്ടില്‍ പ്രദര്‍ശന വിലക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തണമെന്ന് രഹസ്യാന്വേഷണം വിഭാഗത്തിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ട്. ചിത്രം പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചാല്‍ വ്യാപക പ്രതിഷേധമുണ്ടാകുമെന്നാണ് തമിഴ്നാട് പൊലീസിന്റെ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം സര്‍ക്കാരിന് റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കിയത്. മേയ് അഞ്ചിനാണ് ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രദർശനം തടയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകനായ ബി.ആർ.അരവിന്ദാക്ഷനും പൊതുതാൽപര്യ ഹർജി നൽകിയിരുന്നു.

32,000 സ്ത്രീകളെ മതപരിവര്‍ത്തനത്തിന് വിധേയരാക്കിയെന്നായിരുന്നു ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയിലറില്‍ അവകാശപ്പെട്ടത്. ഇതേ വാദം സംവിധായകനും ബിജെപി നേതാക്കളുമടക്കം ആവര്‍ത്തിച്ചിരുന്നു. വസ്തുതാ വിരുദ്ധമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രതിഷേധങ്ങളുയര്‍ന്നതിന് പിന്നാലെ 32,000 എന്ന കണക്ക് ചിത്രത്തിന്റെ അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ മൂന്നെന്നാക്കി തിരുത്തി. വിവാദങ്ങള്‍ക്കിടെ ചിത്രം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജെഎന്‍യുവില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചിരുന്നു.

അതേസമയം, വിവാദമായ സിനിമ അഞ്ചിന് റിലീസ് ചെയ്യുന്നതു തടയണമെന്ന ഇടക്കാല ആവശ്യം കേരള ഹൈക്കോടതി അനുവദിച്ചില്ല. സിനിമയിൽ വസ്തുതാവിരുദ്ധമായ പരാമർശങ്ങളുണ്ടെന്നും അതു നീക്കാതെ ചിത്രം പ്രദർശിപ്പിക്കരുതെന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഹർജിയിൽ കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ നിലപാട് തേടിയ ജസ്റ്റിസ് എൻ. നഗരേഷ്, ജസ്റ്റിസ് സി.പി. മുഹമ്മദ് നിയാസ് എന്നിവർ ഉൾപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ഹർജി 5 നു പരിഗണിക്കാൻ മാറ്റി. ഈ സിനിമ നിലവിലെ രീതിയിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ അന്തസ്സിനും കീർത്തിക്കും ചേർന്നതല്ലെന്നാണ് തൃശൂർ സ്വദേശി അഡ്വ. വി.ആർ. അനൂപ് നൽകിയ ഹർജിയിൽ പറയുന്നത്

English Summary: Tamil Nadu intelligence warns of law and order issues if screening of 'The Kerala Story' allowed