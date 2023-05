ലൈസൻസ് ടെസ്റ്റ് ഇപ്പോഴും കമ്പി കുത്തി; നോക്കുകുത്തിയായി കോടികൾ മുടക്കി നിർമ്മിച്ച കേന്ദ്രങ്ങൾ

കണ്ണൂർ∙ ഡ്രൈവിങ്ങ് ടെസ്റ്റ് ഹൈടെക്ക് ആക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കണ്ണൂരിലും കാസർകോടും സ്ഥാപിച്ച കപ്യൂട്ടറൈസ്‌‍ഡ് ട്രാക്കിങ്ങ് ഡ്രൈവിങ്ങ് പരീക്ഷ കേന്ദ്രവും ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് വാഹന പരിശോധന സംവിധാനവും നോക്കുകുത്തിയാകുന്നു. കേന്ദ്രം ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് വർഷം പിന്നിടുമ്പോഴും, ലൈസൻസ് ടെസ്റ്റ് ഇപ്പോഴും കമ്പി കുത്തിയാണ് നടത്തുന്നത് . 9 കോടിയോളം ചിലവഴിച്ച് നിർമിച്ച പരിശോധന കേന്ദ്രത്തിലെ യന്ത്രങ്ങളും ഡ്രൈവിങ്ങ് ടെസ്റ്റ് യാർഡിലെ ക്യാമറകളും തുരുമ്പെടുക്കുകയാണ്. ഊരാളുങ്കൽ സൊസൈറ്റി നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടങ്ങളിൽ യന്ത്രങ്ങളും ക്യാമറകളും എ ഐ ക്യമറ വിവാദത്തിൽപ്പെട്ട പ്രസാഡിയോ കമ്പനിയാണ് സ്ഥാപിച്ചത്.

2020 ഫെബ്രുവരിയിലാണ് ഗതാഗതവകുപ്പ് കപ്യൂട്ടറൈസ്‌‍ഡ് ട്രാക്കിങ്ങ് ഡ്രൈവിങ്ങ് പരീക്ഷ കേന്ദ്രങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്. ജർമ്മൻ സാങ്കേതികവിദ്യയുള്ള യന്ത്രങ്ങളാണ് ഇരുകേന്ദ്രങ്ങൾക്കായും ഇറക്കുമതി ചെയ്തത്. എന്നാലിത് തുരുമ്പെടുക്കുകയാണ്. ഡ്രൈവിങ്ങ് ടെസ്റ്റിനായി നിർമ്മിച്ച ട്രാക്ക് കാടുപിടിച്ചു നശിക്കുകയാണ്. മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന് ട്രാക്ക് കൈമാറിയിട്ടില്ലെന്നാണ് അധികൃതർ നൽകുന്ന വിശദീകരണം.

English Summay: Computerized Tracking Driving Test Center and Automatic Vehicle Inspection System not Functioning in Kannur and Kasargod