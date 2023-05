ഭർത്താവിനൊപ്പം സ്കൂട്ടറിൽ പോയ വീട്ടമ്മ സ്വകാര്യ ബസിനടിയിൽപ്പെട്ട് മരിച്ചു

ഹരിപ്പാട് ∙ ഭർത്താവിനൊപ്പം സ്കൂട്ടറിൽ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വീട്ടമ്മ സ്വകാര്യ ബസിനടിയിൽപ്പെട്ട് തൽക്ഷണം മരിച്ചു. കരുവാറ്റ വടക്ക് കുളത്തിന്റെ വടക്കതിൽ ലത(45) ആണ് മരിച്ചത്. ഭർത്താവ് ഷേണു നിസാര പരുക്കുകളോടെ രക്ഷപ്പെട്ടു. ഹരിപ്പാട്–മണ്ണാറശാല റോഡിലായിരുന്നു അപകടം. സ്കൂട്ടറിൽ ബസ് തട്ടിയതിനെ തുടർന്ന് താഴെ വീണ ലതയുടെ തലയിലൂടെ ബസിന്റെ ടയർ കയറിയിറങ്ങുകയായിരുന്നു. മൃതദേഹം ഹരിപ്പാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ. മകൻ: അഭിനന്ദ്.



English Summary: Housewife fell from the scooter while traveling with her husband, died